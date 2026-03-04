Marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli lansează fatwa jihadistă pentru uciderea lui Donald Trump / Video

Marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli a emis o fatwa jihadistă, evidențiind obligația fiecărui iranian să verse sângele lui Donald Trump și al israelienilor.
În islamul șiit, fatwa este obligatorie pentru toți musulmanii.
„Vărsarea sângelui lui Trump și al sioniștilor este obligatorie”, a declarat marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli, în fatwa.
Video
Iran's Grand Ayatollah Abdollah Javadi Amoli issued a jihad fatwa, declaring that “shedding the blood of Trump and the Zionists is obligatory.” pic.twitter.com/pE8XHgd1YU— Clash Report (@clashreport) March 4, 2026
Pentru musulmanii șiiți (în special ramura majoritară duodecimana), o fatwa are o greutate mult mai mare decât în sunnism, fiind adesea considerată obligatorie pentru cei care urmează un anumit învățat.
Un exemplu celebru este fatwa din 1891 împotriva tutunului în Iran sau fatwa emisă de Ayatollahul Sistani în 2014 pentru mobilizarea împotriva grupării ISIS.
de Anca Murgoci