Marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli lansează fatwa jihadistă pentru uciderea lui Donald Trump / Video

În islamul șiit, fatwa este obligatorie pentru toți musulmanii.

Fatwa solicită vărsarea sângelui lui Donald Trump



„Vărsarea sângelui lui Trump și al sioniștilor este obligatorie”, a declarat marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli, în fatwa.

Video

Iran's Grand Ayatollah Abdollah Javadi Amoli issued a jihad fatwa, declaring that “shedding the blood of Trump and the Zionists is obligatory.” pic.twitter.com/pE8XHgd1YU — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Pentru musulmanii șiiți (în special ramura majoritară duodecimana), o fatwa are o greutate mult mai mare decât în sunnism, fiind adesea considerată obligatorie pentru cei care urmează un anumit învățat.

Un exemplu celebru este fatwa din 1891 împotriva tutunului în Iran sau fatwa emisă de Ayatollahul Sistani în 2014 pentru mobilizarea împotriva grupării ISIS.

