DCNews Stiri Marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli lansează fatwa jihadistă pentru uciderea lui Donald Trump / Video
Data actualizării: 21:04 04 Mar 2026 | Data publicării: 20:59 04 Mar 2026

Marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli lansează fatwa jihadistă pentru uciderea lui Donald Trump / Video
Autor: Andrei Itu

iran sua marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli Colaj: Marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli si Donald Trump / foto Clash Report & Agerpres/Xinhua

Marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli a emis o fatwa jihadistă, evidențiind obligația fiecărui iranian să verse sângele lui Donald Trump și al israelienilor.

În islamul șiit, fatwa este obligatorie pentru toți musulmanii.

Fatwa solicită vărsarea sângelui lui Donald Trump


„Vărsarea sângelui lui Trump și al sioniștilor este obligatorie”, a declarat marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli, în fatwa.

Video

Pentru musulmanii șiiți (în special ramura majoritară duodecimana), o fatwa are o greutate mult mai mare decât în sunnism, fiind adesea considerată obligatorie pentru cei care urmează un anumit învățat.

Un exemplu celebru este fatwa din 1891 împotriva tutunului în Iran sau fatwa emisă de Ayatollahul Sistani în 2014 pentru mobilizarea împotriva grupării ISIS.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Turcia spune că racheta iraniană nu o viza/ Peste 1.000 de morți în conflict, bilanț al Iranului

donald trump
fatwa
iran
