Universitatea Craiova - CFR Cluj, rezultat în sferturile Cupei României. Totul s-a decis în reprizele de prelungiri
Data actualizării: 23:11 04 Mar 2026 | Data publicării: 22:30 04 Mar 2026

Universitatea Craiova - CFR Cluj, rezultat în sferturile Cupei României. Totul s-a decis în reprizele de prelungiri
Autor: Andrei Itu

Victorie mare pentru Universitatea Craiova în Conference League cu FSV Mainz Foto Agerpres / CS Universitatea Craiova

Universitatea Craiova și CFR Cluj s-au duelat, miercuri seară, pentru un loc în semifinalele Cupei României.

CS Universitatea Craiova a condus-o pe CFR Cluj, cu scorul de 1-0, până în ultimele minute ale meciului, dar Cordea a a marcat pentru CFR în minutul 90 și a trimis meciul în prelungiri.

După ce s-au jucat două reprize de 15 minute, tabela a arătat scorul final 3-1 pentru Universitatea Craiova, după două goluri marcate de olteni îna doua repriză de prelungiri!

Știre în curs de actualizare...

CS Universitatea Craiova sau CFR Cluj va întâlni în semifinale câștigătoarea dintre Dinamo București și Metalul Buzău.

În prima semifinală vor juca FC Argeș și Universitatea Cluj-Napoca.

cupa romaniei
universitatea craiova
cfr cluj
Comentarii

