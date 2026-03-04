Universitatea Craiova - CFR Cluj, rezultat în sferturile Cupei României. Totul s-a decis în reprizele de prelungiri

CS Universitatea Craiova a condus-o pe CFR Cluj, cu scorul de 1-0, până în ultimele minute ale meciului, dar Cordea a a marcat pentru CFR în minutul 90 și a trimis meciul în prelungiri.

După ce s-au jucat două reprize de 15 minute, tabela a arătat scorul final 3-1 pentru Universitatea Craiova, după două goluri marcate de olteni îna doua repriză de prelungiri!

Știre în curs de actualizare...

CS Universitatea Craiova sau CFR Cluj va întâlni în semifinale câștigătoarea dintre Dinamo București și Metalul Buzău.

În prima semifinală vor juca FC Argeș și Universitatea Cluj-Napoca.