FC Barcelona, umilită de Atletico Madrid  în semifinalele Cupei Spaniei

Atletico a marcat toate cele patru goluri în prima repriză a meciului disputat pe Estadio Metropolitano din Madrid, prin Eric Garcia (7 - autogol), Antoine Griezmann (14), Ademola Lookman (33) și Julian Alvarez (45+2).

Catalanii au ratat la rândul lor o mare ocazie de a înscrie, în minutul 20, când Fermin Lopez a expediat mingea în bară. Garcia a fost eliminat pe final (85).

Meciul retur urmează să se dispute în data de 3 martie, pe stadionul Camp Nou din Barcelona.

În cealaltă semifinală din Copa del Rey, Real Sociedad a învins-o marți în deplasare, cu scorul de 1-0, pe rivala sa bască Athletic Bilbao, printr-un gol marcat de Benat Turrientes, în minutul (62). Manșa secundă va avea loc la San Sebastian, pe 4 martie.

Finala ediție 2025-2026 a Cupei Spaniei urmează să se dispute pe Stadionul Olimpic La Cartuja din Sevilla, pe 18 sau 19 aprilie. (Agerpres)