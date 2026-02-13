FC Barcelona, umilită de Atletico Madrid  în semifinalele Cupei Spaniei

Atletico Madrid a făcut un mare pas spre finala Cupei Spaniei la fotbal, umilind-o pe deținătoarea trofeului, FC Barcelona, în fața căreia s-a impus cu scorul de 4-0, joi seara, în prima manșă a semifinalelor.
Atletico a marcat toate cele patru goluri în prima repriză a meciului disputat pe Estadio Metropolitano din Madrid, prin Eric Garcia (7 - autogol), Antoine Griezmann (14), Ademola Lookman (33) și Julian Alvarez (45+2).
Catalanii au ratat la rândul lor o mare ocazie de a înscrie, în minutul 20, când Fermin Lopez a expediat mingea în bară. Garcia a fost eliminat pe final (85).
Meciul retur urmează să se dispute în data de 3 martie, pe stadionul Camp Nou din Barcelona.
În cealaltă semifinală din Copa del Rey, Real Sociedad a învins-o marți în deplasare, cu scorul de 1-0, pe rivala sa bască Athletic Bilbao, printr-un gol marcat de Benat Turrientes, în minutul (62). Manșa secundă va avea loc la San Sebastian, pe 4 martie.
Finala ediție 2025-2026 a Cupei Spaniei urmează să se dispute pe Stadionul Olimpic La Cartuja din Sevilla, pe 18 sau 19 aprilie. (Agerpres)
de Anca Murgoci