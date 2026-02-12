€ 5.0934
Oțelul Galați ar putea retrograda dacă nu schimbă decizia instanței privind insolvenţa. Reacția clubului de fotbal
Data actualizării: 15:18 12 Feb 2026 | Data publicării: 15:17 12 Feb 2026

Oțelul Galați ar putea retrograda dacă nu schimbă decizia instanței privind insolvenţa. Reacția clubului de fotbal
Autor: Andrei Itu

otelul-galati-s-a-calificat--in-prelungiri--in-semifinalele-cupei-romaniei_68793800 FOTO: Agerpres / ilustrativ CSU Craiova - Oțelul Galați

Tribunalul Galaţi a deschis procedura de insolvenţă a clubului de fotbal Oţelul Galaţi, ca urmare a cererii unui creditor, însă conducerea clubului de fotbal afirmă că a plătit integral datoria.

Conducerea clubului spune că obligaţia financiară care a stat la baza cererii de insolvență "a fost achitată integral de către club".

"SC Oţelul Galaţi informează suporterii, partenerii şi opinia publică faptul că, printr-o hotărâre pronunţată la data de 04.02.2026, Tribunalul Galaţi a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei în urma unei cereri formulate de un creditor. Precizăm în mod ferm că obligaţia financiară care a stat la baza acestei cereri a fost achitată integral de către club", a transmis clubul Oţelul pe site-ul său oficial.

Oficialii spun că, în această situație, deschiderea procedurii nu are justificare, fapt pentru care vor face căile legale de atac prevăzute de lege, în termenul procedural, cu scopul remedierii cestei situaţii. Decizia este executorie, însă nu definitivă.

Situația în care Oțelul Galați riscă retrogradarea

Mai mult, în cazul, în care Curtea de Apel Galați nu va da câștig de cauză Oțelului, situația clubului s-ar complica dramatic deoarece procedura de insolvență s-ar activa brusc și clubul nu ar mai avea suficient timp pentru un plan de reorganizare aprobat, riscând retrogradarea.

Dar conducerea clubului Oțelul Galați asigură suporterii, jucătorii, angajaţii şi partenerii comerciali că activitatea sportivă şi administrativă se desfăşoară în condiţii normale şi că au fost luate toate măsurile necesare, astfel încât parcursul competiţional să nu fie afectat.

Vezi și - Nelu Varga și-a „amanetat" fotbaliștii de la CFR Cluj pentru a obține împrumuturi de urgență de 2 milioane de euro

otelul galati
insolventa
