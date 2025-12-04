Antrenorul lui Mainz, adversara Universității Craiova din Conference League, a fost demis

Clubul german de fotbal FSV Mainz s-a despărțit de antrenorul Bo Henriksen, la aproape o săptămână de la eșecul suferit la Craiova, în Conference League.

„Bo Henriksen nu mai este antrenorul echipei 1. FSV Mainz 05. Conducerea sportivă a clubului și antrenorul danez au ajuns la un acord, miercuri, în privința încheierii colaborării cu efect imediat”, a scris într-un comunicat clubul aflat pe ultimul loc în Bundesliga.

Antrenorul echipei Under-23, Benjamin Hoffemann, va prelua formația de seniori ca interimar până la numirea unui tehnician permanent, a precizat Mainz, care va juca acasă cu Borussia Moenchengladbach, în campionat, vineri.

Henriksen prelua echipa în 2024

Henriksen, fost antrenor al echipelor FC Midtjylland și FC Zurich, a fost angajat în februarie 2024, când clubul era în pericol de retrogradare. Sub comanda sa, Mainz a reușit să se mențină în Bundesliga și s-a calificat în Conference League în sezonul următor.

În actuala campanie, Mainz ocupă ultimul loc în Bundesliga, având o singură victorie în 12 etape. În Conference League, echipa se află într-o situație mult mai bună, cu trei victorii din patru meciuri.

Christian Heidel, membru al conducerii clubului pentru sport și comunicare, a declarat că „Mainz 05 îi datorează enorm lui Bo Henriksen. În ceea ce era o situație aproape fără speranță, el a zguduit clubul și a trezit orașul, cu empatia și pasiunea sa, care au dus la salvare și un an mai târziu la accederea în Conference League. Dar fotbalul are momente în care, din motive sportive, un nou start este necesar”.

Pierderea atacantului Jonathan Burkardt, plecat în vară la Eintracht Frankfurt, a afectat sever echipa în actualul sezon.

„Mainz 05 este un club minunat, cu oameni minunați și suporteri minunați. Am realizat multe împreună și sunt cu adevărat recunoscător pentru toate experiențele și pentru timpul petrecut împreună”, a transmis tehnicianul de 50 de ani.

Plecarea lui Henriksen vine după ce FC Augsburg l-a demis pe Sandro Wagner, tot din cauza rezultatelor slabe.

A treia formație care își schimbă antrenorul după un eșec în fața Craiovei

Joia trecută, Universitatea Craiova a învins-o pe Mainz cu scorul de 1-0, pe teren propriu, în etapa a patra din Conference League.

Mainz este a treia echipă care își schimbă antrenorul după ce pierde un meci cu Universitatea Craiova, anterior acest lucru petrecându-se cu Istanbul Bașakșehir (Cagdaș Atan) și Rapid Viena (Peter Stoeger).

