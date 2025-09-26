€ 5.0754
Data publicării: 10:54 26 Sep 2025

Se schimbă orașele gazdă ale Cupei Mondiale 2026? Anunțul lui Trump
Autor: Iulia Horovei

trump infantino Sursa foto: Agerpres
 

Președintele Donald Trump a făcut o serie de declarații în privința orașelor americane care vor găzdui Cupa Mondială de Fotbal 2026.

Președintele Donald Trump a declarat că ar putea muta meciurile Cupei Mondiale 2026 dacă va considera că anumite orașe gazdă din SUA nu sunt sigure, relatează Reuters.

Trump a fost întrebat în Biroul Oval despre competiție, în special despre meciurile programate în Seattle și San Francisco. Evenimentul va fi co-organizat de SUA, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie.

„Este o întrebare interesantă… dar ne vom asigura că sunt sigure”, a spus el. „Seattle și San Francisco sunt conduse de niște radicali de stânga care nu știu ce fac”, a adăugat Trump.

Șase meciuri sunt programate la Lumen Field din Seattle și alte șase la Levi’s Stadium din Santa Clara, California, la aproximativ o oră de San Francisco.

FIFA, responsabilă de organizare

Deciziile privind locațiile meciurilor sunt în responsabilitatea FIFA, care a stabilit orașele gazdă și care, în mod normal, ar decide orice schimbări. Totuși, Trump are o relație strânsă cu președintele FIFA, Gianni Infantino.

Președintele a subliniat că politicile sale au contribuit la siguranța țării înainte de Cupa Mondială. Luna trecută, el a trimis Garda Națională în Washington, D.C., pentru a gestiona ceea ce a numit o „urgență a criminalității”, afirmând ulterior că, în urma intervenției, în oraș „nu au mai avut loc infracțiuni”.

Orice schimbare e posibilă, susține Trump

Trump a mai spus: „După cum știți, vom merge în Memphis și în alte orașe. Curând vom intra și în Chicago. Va fi sigur pentru Cupa Mondială. Dacă eu consider că nu este sigur, vom muta meciurile într-un alt oraș. Este o întrebare corectă.

Dacă un oraș ni se pare chiar puțin periculos pentru Cupa Mondială sau pentru Jocurile Olimpice din 2028, mai ales pentru Cupa Mondială, care se desfășoară în mai multe orașe, nu vom permite asta. Vom face ajustări dacă e nevoie, dar sper că nu va fi cazul”, a adăugat președintele american.

Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială, care va include 48 de echipe, este programată pe 5 decembrie la Washington, D.C.

Urmăriți DCNews și pe Google News

cupa mondiala de fotbal 2026
donald trump
sua
america
fotbal
competitie
siguranta
