Cu cine ar putea juca România la Campionatul Mondial din 2026, dacă se califică

Naţionala României va juca în Grupa D la Cupa Mondială de fotbal din 2026, dacă se va califica, iar adversarele sale vor fi Statele Unite, Paraguay şi Australia, potrivi tragerii la sorţi efectuate, vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC.

Naţionala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026. În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecţionerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare şi finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.

Cupa Mondială, prima cu 48 de echipe, va fi găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, participantele fiind împărţite în 12 grupe a câte patru echipe, din care primele două clasate se vor califica în şaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formaţii de pe locul al treilea.

Meciul de deschidere va fi cel dintre Mexic şi Africa de Sud, pe 11 iunie, pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico.

Argentina, campioana mondială en titre, va juca primul său meci contra Algeriei, în Grupa J.

Grupa I se anunţă a fi una dintre cele mai puternice, cu Franţa, vicecampioana mondială, Senegal şi Norvegia.

Componenţa grupelor:

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D;

Grupa B: Canada, UEFA Play-off A, Qatar, Elveţia;

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia;

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C;

Grupa E: Germania, Curacao, Cote d'Ivoire, Ecuador;

Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B, Tunisia;

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă;

Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay;

Grupa I: Franţa, Senegal, FIFA Play-off 2, Norvegia;Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania;

Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1, Uzbekistan, Columbia;

Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama.

UEFA Play-off A: Ţara Galilor/Bosnia-Herţegovina - Italia/Irlanda de Nord

UEFA Play-off B: Ucraina/Suedia - Polonia/Albania

UEFA Play-off C: Slovacia/Kosovo - Turcia/România

UEFA Play-off D: Cehia/Irlanda - Danemarca/Macedonia de Nord

FIFA Play-off 1: RD Congo - Noua Caledonie/Jamaica

FIFA Play-off 2: Irak - Bolivia/Surinam