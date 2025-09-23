Lamine Yamal, după triumful lui Dembélé: „Planul lui Dumnezeu este perfect”

Francezul devine al șaselea jucător din țara sa care ridică aurita minge, după Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane și Karim Benzema.

Dembélé a trăit o noapte perfectă. Nu doar că a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, dar a fost și protagonistul unei ceremonii care a consfințit supremația PSG-ului. Luis Enrique a fost desemnat cel mai bun antrenor, Gianluigi Donnarumma a primit Trofeul Yashin pentru cel mai bun portar, iar campioana Europei a fost recunoscută oficial drept cea mai bună echipă masculină a sezonului 2024/2025.

Totuși, momentul emoționant a venit astăzi din partea rivalului său direct, Lamine Yamal. Spaniolul de doar 18 ani, clasat pe locul al doilea, i-a adresat un mesaj de admirație câștigătorului: „Planul lui Dumnezeu este perfect, trebuie să urci pentru a ajunge în vârf. Fericiți pentru al doilea trofeu Kopa. Felicitări lui Ousmane Dembélé pentru premiul său și pentru sezonul excelent”.

Starul Barcelonei nu a plecat din Franța cu mâinile goale. Pentru al doilea an consecutiv, a primit Trofeul Raymond Kopa, care răsplătește cel mai bun tânăr jucător al lumii. În plus, ascensiunea sa în ierarhia Balonului de Aur a fost spectaculoasă: de la locul 8 în sezonul precedent la poziția secundă în 2025.

Pe scenă, după decernarea trofeului, Dembélé a ținut să sublinieze valoarea rivalului său mai tânăr: „A fost foarte frumos să concurez cu Lamine Yamal. Cu toții l-am văzut jucând în acest sezon, e extraordinar! Cred că va câștiga foarte multe trofee Balonul de Aur. A fost o bătălie pe cinste!”.

Clasamentul final al Balonului de Aur 2025 îl plasează pe Ousmane Dembélé în frunte, urmat de Lamine Yamal și de portughezul Vitinha, colegul său de la PSG. Mohamed Salah și Raphinha completează top 5, în timp ce nume grele precum Kylian Mbappé, Erling Haaland sau Jude Bellingham au rămas mult în urma câștigătorului.