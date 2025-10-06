€ 5.0886
Data publicării: 11:34 06 Oct 2025

ARO Câmpulung - Jiul, thriller cu 4 goluri şi o ratare imensă
Autor: Florin Răvdan

fotbalisti-nordis_23635700 Foto: Pixabay
 

ARO Câmpulung Muscel a remizat, scor 2-2, cu cei de la Jiul, în Liga a III-a. Meciul a fost spectaculos, cu 4 goluri, dar şi o ratare uriaşă.

"Pe o vreme potrivnică fotbalului, o ploaie măruntă de toamnă care nu a încetat nicio clipă pe toată durata partidei, ARO Câmpulung și Jiul Petroșani s-au întâlnit vineri după-amiază pe ”Municipal” în meciul care a deschis etapa a VII-a în Seria 6, Liga 3 la fotbal. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și numărul spectatorilor din tribune a fost unul extrem de redus, însă cele două echipe au fost susținute propriile galerii! Pe teren, jucătorii ambelor echipe aveau să ofere un meci frumos, care să le răsplătească patima pentru fotbal celor care au ales să înfrunte vremea potrivnică!

ARO a început mai bine această întâlnire și a deschis scorul în minutul 12, atunci când Claudiu Pleșa a transformat o lovitură de la 11 metri, obținută în urma unui corner de Andrei Nițu, iar patru minute mai târziu, Albert Jarcă a ratat incredibil și, totodată, șansa de a dubla avantajul echipei sale. A primit mingea pe 6m de unde singur cu poarta goală, a lovit defectuos și a trimis pe lângă! Și cum în fotbal ”ocaziile se răzbună” în loc de 2-0 s-a făcut 1-1 și chiar 1-2 până la pauză! Oaspeții au urcat în atac, au insistat și chiar au marcat de două ori prin Suciu și Buțurcă!", transmit muscelenii pe site-ul oficial. 

Scor final, 2-2 

 

"Repriza secundă a fost una de ”care pe care”! Au fost 45 de minute în care oaspeții și-au propus să păstreze avantajul, iar echipa noastră să evite înfrângerea care se contura! A fost, în cele din urmă, o repriză ”reușită” pentru musceleni, care au punctat în minutul 84 pentru 2-2 prin Alexandru Neacșu. A fost, de fapt, o combinație în patru, între Jenaru, Șerban, Diaconescu și Neacșu, ultimii doi ”aruncați” în luptă de tehnicianul Alin Popescu cu doar două minute în urmă! A fost un corner de pe dreapta, Jenaru a pasat scurt pentru Șerban, acesta a centrat, de unde Diaconescu a întors pentru Neacșu, care a trimis balonul în poartă!

2-2 avea să fie și scorul final, în urma unui joc bun al echipei noastre, în fața uneia dintre formațiile bune ale seriei, ocupanta locului secund în acest moment și fără înfrângere în actualul sezon", se mai arată în comunicat.

aro muscelul
fotbal
liga iii
