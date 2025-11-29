€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Suporter mort chiar înainte de finala Copa Libertadores: „Doar durere și tristețe”
Data publicării: 15:58 29 Noi 2025

Suporter mort chiar înainte de finala Copa Libertadores: „Doar durere și tristețe”
Autor: Iulia Horovei

lumanare doliu mort deces Suporter mort chiar înainte de finala Copa Libertadores 2025. Foto: Pexels
 

Un suporter de 38 de ani a murit după ce a căzut dintr-un autobuz turistic în Lima, la câteva ore înainte de finala Copa Libertadores 2025.

Un suporter a murit după ce a căzut dintr-un autobuz turistic care transporta un grup de fani în Lima, la doar câteva ore înainte de finala Copa Libertadores 2025, potrivit La Republica.

Bărbatul consumase alcool

Bărbatul în vârstă de 38 de ani, pe numele său Bruneli Dezotti și urolog de profesie, se afla în capitala peruviană pentru a-și susține echipa în marea finală programată pe stadionul Estadio Monumental 'U' Marathon.

Autoritățile locale au confirmat că, înainte de accident, suporterul consumase alcool, iar în momentul incidentului a sărit sau a căzut accidental, lovindu-se puternic de structura podului. Impactul a fost fatal. Tragedia a avut loc vineri, 28 noiembrie, la nivelul podului Bajada de Baños, în districtul Barranco.

Directorul clinicii Maison de Santé din Chorrillos, Carlos Navarro, a declarat că bărbatul a suferit un traumatism cranio-cerebral (TCC) grav. Această leziune, provocată de un impact puternic, afectează funcționarea normală a creierului și poate cauza pierderea prelungită a conștienței, ducând, în acest caz, la deces.

Reacția clubului de fotbal

Clubul pentru care suporterul îl susținea a transmis, prin intermediul rețelelor sociale, un mesaj emoționant de condoleanțe și solidaritate față de familia și prietenii victimei, subliniind că aceasta este „o perioadă de durere și tristețe”. Incidentul a atras atenția asupra siguranței transportului pentru fani în timpul evenimentelor sportive mari și a generat mii de reacții din partea comunității de suporteri.

„Sociedade Esportiva Palmeiras regretă profund decesul suporterului Caue Brunelli Dezotti, în vârstă de 38 de ani, care se afla la Lima, Peru, pentru a asista la finala Copa Libertadores, programată pentru acest sâmbătă (29). Potrivit autorităților locale, suporterul a suferit un accident în timp ce călătorea cu un autobuz turistic. Ne exprimăm solidaritatea cu familia și prietenii lui Caue în acest moment de durere și tristețe”, se arată în comunicatul formației.

Citește și: Doi spectatori morți în aceeași zi, la Turneul Campionilor

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lima
suporter
fotbal
copa libertadores
peru
deces
fan mort
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Grecia declară stare de urgenţă hidrologică în regiunea Atena şi pe două insule din Marea Egee
Publicat acum 13 minute
Ucraina, atac dur la Viktor Orban: "E doar un actor"
Publicat acum 44 minute
Planul lui Ciucu pentru București: cultura ajunge în cartiere
Publicat acum 47 minute
Suporter mort chiar înainte de finala Copa Libertadores: „Doar durere și tristețe”
Publicat acum 49 minute
Spațiul aerian deasupra și din jurul Venezuelei va fi închis. Anunțul lui Donald Trump
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 27 Noi 2025
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close