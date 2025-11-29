Suporter mort chiar înainte de finala Copa Libertadores: „Doar durere și tristețe”

Un suporter a murit după ce a căzut dintr-un autobuz turistic care transporta un grup de fani în Lima, la doar câteva ore înainte de finala Copa Libertadores 2025, potrivit La Republica.

Bărbatul consumase alcool

Bărbatul în vârstă de 38 de ani, pe numele său Bruneli Dezotti și urolog de profesie, se afla în capitala peruviană pentru a-și susține echipa în marea finală programată pe stadionul Estadio Monumental 'U' Marathon.

Autoritățile locale au confirmat că, înainte de accident, suporterul consumase alcool, iar în momentul incidentului a sărit sau a căzut accidental, lovindu-se puternic de structura podului. Impactul a fost fatal. Tragedia a avut loc vineri, 28 noiembrie, la nivelul podului Bajada de Baños, în districtul Barranco.

Directorul clinicii Maison de Santé din Chorrillos, Carlos Navarro, a declarat că bărbatul a suferit un traumatism cranio-cerebral (TCC) grav. Această leziune, provocată de un impact puternic, afectează funcționarea normală a creierului și poate cauza pierderea prelungită a conștienței, ducând, în acest caz, la deces.

Reacția clubului de fotbal

Clubul pentru care suporterul îl susținea a transmis, prin intermediul rețelelor sociale, un mesaj emoționant de condoleanțe și solidaritate față de familia și prietenii victimei, subliniind că aceasta este „o perioadă de durere și tristețe”. Incidentul a atras atenția asupra siguranței transportului pentru fani în timpul evenimentelor sportive mari și a generat mii de reacții din partea comunității de suporteri.

„Sociedade Esportiva Palmeiras regretă profund decesul suporterului Caue Brunelli Dezotti, în vârstă de 38 de ani, care se afla la Lima, Peru, pentru a asista la finala Copa Libertadores, programată pentru acest sâmbătă (29). Potrivit autorităților locale, suporterul a suferit un accident în timp ce călătorea cu un autobuz turistic. Ne exprimăm solidaritatea cu familia și prietenii lui Caue în acest moment de durere și tristețe”, se arată în comunicatul formației.

