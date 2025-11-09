”Golul anului”, marcat în Union Berlin - Bayern Munchen. Luis Diaz a uimit pe toată lumea - Video

În minutul 38 al partidei dintre Union Berlin și Bayern Munchen, din etapa cu numărul 10 din Bundesliga, Luis Diaz a înscris un gol care i-a uimit pe toți.

Diaz a încercat să evite autul de poartă, reușind să treacă de fundașii lui Union Berlin. Apoi, fiind aproape paralel cu poarta a șutat mingea cu o precizie uimitoare la vinclul porții adverse.

”Isprava incredibilă a lui Luis Diaz”, în Union Berlin - Bayern Munchen

Cotidianul Marca a titrat despre golul columbianului că ar putea fi considerat cel mai frumos al sezonului: ”Cel mai bun gol al weekendului, al lunii și, probabil, al anului: isprava incredibilă a lui Luis Diaz”.

Bayern Munchen, în continuare lider în Bundesliga, după remiza cu Union Berlin

În pofida faptului că nu a învins, Bayern Munchen este în continuare pe primul loc în Bundesliga, cu 28 de puncte. Union Berlin ocupă locul 10, cu 12 puncte acumulate, după etapa a 10-a.

