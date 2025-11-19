€ 5.0889
DCNews Sport Fotbal CM 2026: Care sunt cele  42 din cele 48 de echipe participante
Data actualizării: 12:56 19 Noi 2025 | Data publicării: 12:47 19 Noi 2025

CM 2026: Care sunt cele  42 din cele 48 de echipe participante
Autor: Crişan Andreescu

CM 2026
 

Nu mai puțin de 42 din cele 48 de echipe participante la Cupa Mondială de fotbal din 2026 sunt cunoscute, după încheierea preliminariilor în toate zonele continentale.

Cupa Mondială, prima cu 48 de echipe, va fi găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, participantele fiind împărțite în 12 grupe a câte patru echipe, din care primele două clasate se vor califica în șaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formații de pe locul al treilea.

Cele 42 de echipe deja calificate la CM 2026:


CONCACAF (America de Nord, Centrală și Caraibe): SUA, Canada, Mexic, calificate din oficiu, ca echipe gazdă, Panama, Curacao și Haiti (6);

AFC (Asia): Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită (8);

OFC (Oceania): Noua Zeelandă (1);

CONMEBOL (America de Sud): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (6);

CAF (Africa): Maroc, Tunisia, Algeria, Egipt, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Cote d'Ivoire (9);

UEFA (Europa): Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Spania, Scoția, Austria, Elveția (12).

CM 2026: Elveția, Scoția, Spania, Austria și Belgia, calificate. Rezultatele și clasamentul partidelor de marți seara

Alte 22 de echipe vor disputa baraje pentru ultimele șase bilete, patru pentru Europa și două pentru restul lumii, tragerea la sorți fiind prevăzută joi, la Zurich, la ora 14:00 (ora României).

La barajele europene din luna martie s-au calificat de pe locul secund din grupele preliminare Albania, Bosnia-Herțegovina, Cehia, Danemarca, Irlanda, Italia, Kosovo, Polonia, Slovacia, Turcia, Țara Galilor, Ucraina. Calificate la barajele din martie prin intermediul Ligii Națiunilor sunt Irlanda de Nord, Macedonia de Nord, România și Suedia.

Barajele europene din luna martie vor cuprinde opt semifinale (26 martie), urmate de patru finale (31 martie).

Barajul intercontinental va reuni, în Mexic, la Guadalajara și Monterrey, o echipă din America de Sud (Bolivia), una din Oceania (Bolivia), una din Asia (Irak), una din Africa (RD Congo) și două din zona CONCACAF (Surinam și Jamaica).

Cele mai bine clasate echipe din ierarhia mondială vor fi calificate direct în finalele celor două părți ale tabloului și vor înfrunta câștigătoarele celor două semifinale, conform tragerii la sorți de joi, potrivit Agerpres.

