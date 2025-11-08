€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 20:47 08 Noi 2025 | Data publicării: 20:46 08 Noi 2025

Dinamo spulberă Csikszereda în Superliga. Pe ce loc se află "câinii roșii"
Autor: Andrei Itu

dinamo---sepsi-osk--confruntare-in-cupa-romaniei-pe-prc-e2prc-80prc-9earcul-de-triumfprc-e2prc-80prc-9d_02543100 Foto Agerpres
 

Dinamo a învins, sâmbătă, pe teren propriu, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii.

Dinamo a învins cu scorul de 4-0, echipa din Miercurea CIuc. Au marcat Karamoko, în minutul 19, prin penalti și în minutul 50. De asemenea, Musi ’a mai marcat pentru Dinamo, în minutul 60 şi Soro, în minutul 83 pentru ciucani.

Dinamo cupă locul trei în clasament, cu 30 de puncte, cu două mai puţine decât FC Botoşani şi FC Rapid, în acest moment.

Csikszereda este pe locul 14, cu doar 13 puncte.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dinamo
Csikszereda
superliga
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Acces online la istoricul medical, rețete și programări. De când va fi disponibilă noua platformă digitală
Publicat acum 53 minute
Ianis Hagi, gol spectaculos în Turcia: fiul „Regelui” readuce magia numelui Hagi 
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Dinamo spulberă Csikszereda în Superliga. Pe ce loc se află "câinii roșii"
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Cum a guvernat neamțul Mackensen Țara Românească, în timpul ocupației: "Era precum Ceaușescu!"
Publicat acum 1 ora si 47 minute
SUA, paralizate de închiderea guvernului federal: peste 5.000 de zboruri anulate și haos pe aeroporturi
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Noi 2025
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close