Dinamo spulberă Csikszereda în Superliga. Pe ce loc se află "câinii roșii"

Dinamo a învins cu scorul de 4-0, echipa din Miercurea CIuc. Au marcat Karamoko, în minutul 19, prin penalti și în minutul 50. De asemenea, Musi ’a mai marcat pentru Dinamo, în minutul 60 şi Soro, în minutul 83 pentru ciucani.

Dinamo cupă locul trei în clasament, cu 30 de puncte, cu două mai puţine decât FC Botoşani şi FC Rapid, în acest moment.

Csikszereda este pe locul 14, cu doar 13 puncte.