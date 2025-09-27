€ 5.0772
Data actualizării: 20:10 27 Sep 2025 | Data publicării: 20:08 27 Sep 2025

Liverpool, înfrângere dramatică în Premier League. Crystal Palace le-a dat o lecție "cormoranilor"
Autor: Andrei Itu

salah_01714100 Foto: Agerpres
 

Liverpool, campioana en-titre a Angliei, a suferit sâmbătă prima sa înfrângere în noua ediţie a Premier League.

Liverpool a pierdut surprinzător cu 1-2, în deplasare, în faţa lui Crystal Palace, în etapa a 6-a, din Premier League.

Pe Selhurst Park Stadium, Ismaila Sarr (9) şi Eddie Nketiah (90+7) au punctat pentru "vulturi", golul "cormoranilor" aparţinând lui Federico Chiesa (87). Crystal Palace este pe locul 2, cu 12 puncte, în timp ce Liverpool se menţine lider, cu 15 puncte.

Alte rezultate din Premier League

Jucând în faţa propriilor suporteri, Manchester City s-a impus cu 5-1 în faţa celor de la Burnley. Două autogoluri ale ghinionistului Maxime Esteve (12, 65) şi reuşitele lui Matheus Nunes (61) şi Ering Haaland (90, 90+3) au adus cele 3 puncte lui City, care a urcat pe locul 4 în clasament, cu 10 puncte. Golul oaspeţilor i-a aparţinut lui Jaidon Anthony (38), Burnley fiind pe locul 17, cu 4 puncte.

Chelsea a suferit a doua înfrângere la rând


Chelsea a suferit a doua înfrângere consecutivă, cedând cu 1-3, acasă, în faţa lui Brighton. Pentru londonezi a marcat Enzo Fernandez (24), golurile oaspeţilor fiind semnate de Danny Welbeck (77, 90+10) şi Maxim De Cuyper (90+2). Mai mult, Chelsea a terminat partida cu un jucător mai puţin pe teren după ce Trevoh Chalobah a văzut cartonaşul roşu în minutul 53. Chelsea este acum pe locul 8, cu 8 puncte, iar Brighton este pe 10, tot cu 8 puncte.

Leeds United şi Bournemoth au încheiat la egalitate, 2-2. Pentru gazde au marcat Joe Rodon (37) şi Sean Longstaff (54), pentru oaspeţi Antoine Semenyo (26) şi Eli Kroupi (90+3). Leeds este pe locul 11, cu 8 puncte, iar Bournemouth pe 3, cu 11 puncte.

Înfrângere și pentru Manchester United

Aşa cum se ştie, în primul meci al etapei, Manchester United a cedat în deplasare la Brentford cu 3-1.
Runda continuă cu partidele programate sâmbătă seara, duminică şi luni, notează Agerpres.

