DCNews Sport CS Universitatea Craiova a pierdut dramatic cu Sparta Praga, în Conference League. Reacții de dezamăgire
Data publicării: 22:55 11 Dec 2025

CS Universitatea Craiova a pierdut dramatic cu Sparta Praga, în Conference League. Reacții de dezamăgire
Autor: Andrei Itu

Victorie mare pentru Universitatea Craiova în Conference League cu FSV Mainz Foto Agerpres / CS Universitatea Craiova
 

Universitatea Craiova a fost învinsă de Sparta Praga cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în runda a cincea din Conference League.

Fotbalistul Alexandru Creţu a declarat, joi seara, după meci, că Universitatea Craiova putea obţine un rezultat bun dacă nu rata penalty-ul primit în prima repriză.

"Asta a fost soarta jocului"

"Puteam să scoatem un rezultat bun în seara asta, având în vedere că în prima repriză am ratat un penalty. Dacă intram cu 1-0 la pauză poate altul era meciul. Dar totuşi am revenit de la 0-1 şi am luat golul de 1-2 în minutul 89. Am întâlnit o echipă puternică, cea mai puternică pe care am întâlnit-o până acum. Asta a fost soarta jocului", a declarat Alexandru Creţu la Prima Sport.

"Pot să spun că am greşit la primul gol primit. Important este însă că am revenit şi am egalat. Nu ştiu însă dacă la 1-1 am făcut pasul înapoi. Chiar am întâlnit o echipă foarte bună, care a pus presiune pe noi. Deci cred că jocul lor ne-a împins în spate. Mai avem un meci, dar eu cred că putem realiza o calificare", a mai spus el.

Ce a declarat căpitanul echipei Universitatea Craiova, după confruntarea cu Sparta Praga

Căpitanul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău, a precizat că echipa sa merita un rezultat de egalitate, chiar dacă posesia a aparţinut adversarilor.

"Este o înfrângere dezamăgitoare, mai ales că golul victoriei lor a venit destul de târziu. A fost un meci greu, Sparta Praga este o echipă foarte bună, care azi a avut posesia. Am suferit ca o echipă, iar ăsta cred că e un lucru pozitiv. Eu spun că azi meritam un rezultat de egalitate, chiar dacă nu am avut posesia. Suntem dezamăgiţi că am primit acel gol târziu", a afirmat Cicâldău la postul Prima Sport.

"Nu suntem supăraţi pe Anzor (n.red. - Anzor Mekvabişvili), se mai întâmplă să ratezi la penalty. Suntem alături de el, nu e un capăt de ţară. El e un jucător bun, care ne ajută. Ne-au lipsit câţiva jucători importanţi, care au jucat foarte mult sezonul acesta. Dacă ar fi fost în teren, ar fi adus un plus. Dar şi fără ei eu spun că am făcut un joc de echipă destul de bun", a adăugat el.

Universitatea Craiova, învinsă în ultimele minute ale meciului de Sparta Praga

CS Universitatea Craiova a fost învinsă de Sparta Praga cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara, pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, în etapa a cincea a competiţiei de fotbal Conference League.

CS Universitatea Craiova a fost aproape să obţină un rezultat bun, dar a cedat pe final, după ce a ratat un penalty la 0-0, prin Anzor Mekvabişvili (38). Albion Rrahmani (50) şi Matej Rynes (89) au înscris golurile oaspeţilor, iar pentru craioveni a înscris Steven Nsimba, în minutul 79.

Aceasta este prima înfrângere de la venirea antrenorului portughez Filipe Coelho la Universitatea.

Universitatea are şapte puncte în Conference League și mai are de jucat un meci, cu AEK Atena, pe 18 decembrie, în deplasare, în Grecia, notează Agerpres.

