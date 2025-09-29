€ 5.0783
Data actualizării: 16:39 29 Sep 2025 | Data publicării: 16:39 29 Sep 2025

''U'' Cluj - CFR Cluj, derby de foc pe Cluj Arena - Live score / Rezultat
Autor: Andrei Itu

universitatea-cluj-si-cfr-cluj-s-au-calificat-in-sferturile-cupei-romaniei-dupa-meciurile-cu-farul-si-rapid_31335000 Foto Andrei Itu - Arhivă DC News
 

Universitatea Cluj și CFR Cluj se confruntă, luni seară, în ultima partidă din etapa cu numărul 11 din Superliga.

Derby-ul Clujului va începe de la ora 21:00. Rămâneți pe DC News pentru a afla principalele evenimente ale meciului, care se va disputa pe Cluj Arena. Se anunță un nou derby de foc!

-----------------------------------

”U” Cluj - CFR Cluj. Pe ce locuri se află în clasament cele două rivale

Înaintea etapei a 11-a, Universitatea Cluj se situează pe locul 9, cu 13 puncte, iar CFR este pe locul 13, cu 8 puncte,însă și un meci în minus disputat, respectiv restanța cu Csikszereda.

Universitatea Cluj vine după o înfrângere, 0-1 cu FC Argeș. De partea cealaltă, CFR are trei partide consecutive încheiate la egalitate, respectiv 2-2 cu FCSB, 1-1 cu Metaloglobus și 1-1 cu UTA Arad.

În sezonul anterior, Universitatea și CFR Cluj au disputat patru meciuri directe. Două s-au întâmplat în sezonul regulat și două în play-off. Echipa antrenată de Sabău a câștigat trei partide contra CFR-ului, 3-2, 3-2 și 1-0. În ultimul duel, din 3 mai 2025, CFR a învins, în Gruia, scor 1-0.

”Ei sunt mai rău ca noi”

”Ei n-au fost în formă în începutul acesta de campionat. Sunt mai rău decât noi. Am zis asta după meciul cu FC Argeș, dar s-a interpretat că aș vorbi rău de ei, dar nu am fost deloc lipsit de respect. Pur și simplu asta e realitatea. Dar e clar că nu va fi un meci ușor, cu toți acești jucători ai lor. Trebuie să fiu realist, să zic că ei au jucători la un nivel mult peste media ligii. 

Banii care se fac acolo sunt foarte mulți și au jucători de calitate. Pe Louis Munteanu au dat 3-4 milioane, Muhar probabil un salariu colosal pentru Liga 1, Zouma, nu știm dacă va juca plus forța lor ofensivă, cu Korenica. Dacă ne uităm pe numele jucătorilor de la CFR, ca buget, ca bani investiți sunt o echipă care ar trebuie să fie pe locul unu sau pe locul doi”, a declarat Alex Chipciu, fiundașul lui ”U” Cluj, înainte meci.

