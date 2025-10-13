€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 22:58 13 Oct 2025 | Data publicării: 22:52 13 Oct 2025

CFR Cluj a rămas fără președinte. Cristi Balaj și-a dat demisia
Autor: Andrei Itu

demisie_99617100 demisie - Foto: Freepik
 

Cristi Balaj a plecat de la CFR Cluj.

Cristi Balaj și-a dat demisia din poziția de președinte al clubului CFR Cluj, funcție pe care o ocupa din 4 noiembrie 2021. El a confirmat marți seară zvonurile, care spuneau că l-a anunțat deja pe patronul Neluțu Varga ca va pleca.

Cristi Balaj și-a dat demisia de la CFR Cluj. Ce i-a spus lui Varga

”Sâmbătă, am decis împreună cu domnul Varga să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale, urmând să parafăm înțelegerea printr-un document zilele următoare.

Mă bucur că echipa este pe un trend ascendent și a demonstrat în ultima perioadă că are un lot și un staff valoros. Am întâlnit la Cluj oameni de calitate, alături de care m-am atașat. Le mulțumesc tuturor și le urez din suflet succes!

M-aș bucura ca Neluțu Varga să ajungă acolo unde și-a propus pentru că merită foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut și le face pentru CFR Cluj”, a spus Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

Reacția lui Neluțu Varga

”Am vorbit cu Cristi Balaj. Am decis de comun acord să încetăm colaborarea. Fiecare om în viață ia anumite decizii. Mie îmi pare rău pentru Cristi pentru că a dorit să plece de la CFR Cluj. Este un om de mare calitate și un om corect, căruia nu am avut niciodată ce să-i reproșez.

Așa se întâmplă în viața fiecărei echipe, în viața fiecărui om, iei anumite decizii care crezi că sunt mai bune pentru tine și pentru familia ta. Îi mulțumesc lui Cristi Balaj pentru colaborarea pe care am avut-o. Rămânem prieteni, așa cum am fost întotdeauna”, a declarat Ioan Varga, potrivit sursei citate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cristi balaj demisie cfr cluj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Zelenski se va întâlni din nou cu Donald Trump, la Casa Albă, săptămâna aceasta
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Erdogan a încercat s-o convingă pe Meloni să se lase de fumat, la summit-ul din Egipt. Macron: E imposibil! - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Cel mai bătrân președinte din lume, pe cale să câștige un nou mandat
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Acvaplanarea, cel mai mare pericol pentru şoferi pe timp de ploaie. Explicaţii la DC Conducem
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Cum se învață în Olanda și cât plătește un român facultatea. ”Am cerut bani de la Guvern”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 39 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 13 ore si 21 minute
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close