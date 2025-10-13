CFR Cluj a rămas fără președinte. Cristi Balaj și-a dat demisia

Cristi Balaj și-a dat demisia din poziția de președinte al clubului CFR Cluj, funcție pe care o ocupa din 4 noiembrie 2021. El a confirmat marți seară zvonurile, care spuneau că l-a anunțat deja pe patronul Neluțu Varga ca va pleca.

Cristi Balaj și-a dat demisia de la CFR Cluj. Ce i-a spus lui Varga

”Sâmbătă, am decis împreună cu domnul Varga să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale, urmând să parafăm înțelegerea printr-un document zilele următoare.

Mă bucur că echipa este pe un trend ascendent și a demonstrat în ultima perioadă că are un lot și un staff valoros. Am întâlnit la Cluj oameni de calitate, alături de care m-am atașat. Le mulțumesc tuturor și le urez din suflet succes!

M-aș bucura ca Neluțu Varga să ajungă acolo unde și-a propus pentru că merită foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut și le face pentru CFR Cluj”, a spus Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

Reacția lui Neluțu Varga

”Am vorbit cu Cristi Balaj. Am decis de comun acord să încetăm colaborarea. Fiecare om în viață ia anumite decizii. Mie îmi pare rău pentru Cristi pentru că a dorit să plece de la CFR Cluj. Este un om de mare calitate și un om corect, căruia nu am avut niciodată ce să-i reproșez.

Așa se întâmplă în viața fiecărei echipe, în viața fiecărui om, iei anumite decizii care crezi că sunt mai bune pentru tine și pentru familia ta. Îi mulțumesc lui Cristi Balaj pentru colaborarea pe care am avut-o. Rămânem prieteni, așa cum am fost întotdeauna”, a declarat Ioan Varga, potrivit sursei citate.