Genoa lui Șucu a câștigat pe teren propriu și scapă din zona retrogradării

Genoa, clubul la care acționar este și omul de afaceri Ștefan Șucu, prinde un moment de respiro după un succes muncit în fața propriilor suporteri.

Formația din Liguria, cu Nicolae Stanciu neutilizat și rămas pe banca de rezerve, a învins Verona cu 2-1, reușind să întoarcă un meci început sub presiune. Oaspeții au deschis scorul în minutul 21, prin Rafik Belghali, profitând de o ezitare în defensiva gazdelor. Genoa a reacționat ferm și a egalat înainte de pauză prin Lorenzo Colombo (min. 40), care a finalizat singur cu portarul după o acțiune construită rapid pe partea stângă.

Repriza secundă a adus golul izbăvirii pentru gazde: Morten Thorsby (62) a trimis în plasă după o fază fixă, stabilind scorul final 2-1. Cu acest succes, Genoa acumulează 11 puncte și urcă pe locul 15, în timp ce Verona rămâne singura echipă fără victorie în acest sezon și coboară pe ultima poziție, 20, cu doar 6 puncte.

Udinese, victorie clară în deplasare la Parma

În cealaltă partidă a serii, Udinese a reușit să se impună fără emoții, scor 2-0, în deplasarea de la Parma. Portarul român Răzvan Sava a rămas rezervă, dar echipa sa a controlat jocul încă din start. Nicolo Zaniolo a deschis scorul în minutul 11, după o acțiune individuală în forță, iar Keinan Davis a stabilit rezultatul final din penalty, în minutul 65.

Parma a evoluat în inferioritate numerică din minutul 64, când Mariano Troilo a fost eliminat în urma unei intervenții dure. Cu 18 puncte, Udinese urcă provizoriu pe locul 9, în timp ce Parma rămâne pe poziția a 16-a, cu 11 puncte – același total ca Genoa, dar cu un golaveraj inferior.

Como confirmă forma excelentă

Runda a început vineri seara, când Como a trecut cu 2-0 de Sassuolo, consolidând un start de sezon neașteptat de bun pentru echipa proaspăt promovată.

Etapa a 13-a continuă cu două dueluri care pot rescrie clasamentul: AC Milan – Lazio și AS Roma – Napoli, meciuri cu miză uriașă pentru zona de top.

Înaintea acestor derby-uri, podiumul este ocupat de AS Roma, lider cu 27 de puncte, urmată de AC Milan și Napoli, ambele cu câte 25 de puncte, diferențele fiind atât de mici încât această rundă poate produce schimbări majore în fruntea Serie A.