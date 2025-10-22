FOTO Dennis Man, omul meciului în show-ul PSV - Napoli din Liga Campionilor

Atacantul român Dennis Man, care joacă pentru PSV Eindhoven, a surclasat-o pe formația italiană Napoli, scor 6-2, în etapa a treia a competiţiei.

Dennis Man a marcat primul gol printre picioarele fundaşului Beukema, din centrarea lui Mauro Junior în minutul 54. Al doilea gol a fost înscris cu un şut din marginea careului, portarul lui Napoli Vanja Milinkovic-Savic nu a avut nicio șansă, în minutul 80.

Dennis Man, ales omul meciului PSV - Napoli, Liga Campionilor

Mai mult, internaţionalul român a fost ales omul meciului de către site-ul UEFA pentru prestația sa.

De asemenea, contul oficial de Twitter / X al lui PSV a publicat o poză cu Dennis Man și Ivan Perisic celebrând victoria. Olandezii au scris doar trei cuvinte: ”This is wild!”, tradus în română: ”A fost nebunie.”

Rezultate marți Liga Campionilor

Marți seară s-au disputat următorarele partide în etapa a 3-a din Liga Campionilor, cu următoarele rezultate: Villarreal - Manchester City 0-2, Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-4, Newcastle United - Benfica Lisabona 3-0, FC Copenhaga - Borussia Dortmund 2-4, Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain 2-7, Arsenal Londra - Atletico Madrid 4-0, FC Barcelona - Olympiakos Pireu 6-1, Kairat Almatî - FC Pafos 0-0.