Cum arată clasamentul din Superliga după rezultatul partidei Botoșani - Dinamo
Data publicării: 23:13 24 Noi 2025

Cum arată clasamentul din Superliga după rezultatul partidei Botoșani - Dinamo
Autor: Andrei Itu

Cum arată clasamentul din Superliga după rezultatul partidei Botoșani - Dinamo
 

Meciurile din etapa a 17-a a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal s-au desfășurat de vineri până luni.

Rezultatele sunt următoarele:
Vineri 21 noiembrie: FK Csikszereda Miercurea Ciuc - AFC Unirea 04 Slobozia 2-1 (0-0), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc; FC Argeş - Universitatea Craiova 1-2 (1-2), Stadion Orăşenesc - Mioveni.

Sâmbătă 22 noiembrie: AFC UTA Arad - FC Universitatea Cluj 0-2 (0-0), Arena Francisc Neuman - Arad; FC FCSB - FC Petrolul Ploieşti 1-1 (1-0), Arena Naţională - Bucureşti

FCSB și Rapid, pași greșiți

Duminică 23 noiembrie: ASC Oţelul Galaţi - FC Farul Constanţa 2-2 (1-1), Stadion Oţelul - Galaţi;
FC CFR 1907 Cluj - FC Rapid Bucureşti 3-0 (0-0), Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca

Luni 24 noiembrie
FC Metaloglobus Bucureşti - AFC Hermannstadt 1-1 (0-0), Arena 1 - Clinceni;

Ce s-a întâmplat în ultima partidă, de luni, AFC Botoșani - Dinamo București

FC Botoșani și Dinamo au remizat, scor final 1-1, în ultimul meci al etapei a 17-a din SuperLigă. 

Pentru Botoșai a marcat un gol spectaculos Sebastian Mailat, în minutul 44, iar pentru ”câinii roșii” a înscris Raul Opruț, în minutul 76. 

AFC Botoşani - Dinamo Bucureşti 1-1 (1-0), Stadion Municipal - Botoşani;

Clasamentul Superligii după etapa a 17-a

Loc echipa M V E Î GM-GP P

  • 1 Rapid Bucureşti 17 10 5 2 29-15 35
    2 FC Botoşani 17 9 6 2 29-14 33
    3 Universitatea Craiova 17 9 5 3 29-19 32
    4 FC Dinamo Bucureşti 17 8 7 2 27-16 31
    5 FC Argeş 17 8 3 6 21-19 27
    6 Farul Constanţa 17 7 5 5 23-19 26
    7 Oţelul Galaţi 17 6 6 5 25-16 24
    8 Universitatea Cluj 17 6 5 6 21-19 23
    9 UTA Arad 17 5 7 5 20-27 22
    10 FCSB 17 5 6 6 25-24 21
    11 CFR Cluj 17 4 7 6 24-28 19
    12 Unirea Slobozia 17 5 3 9 18-23 18
    13 Petrolul Ploieşti 17 3 7 7 11-16 16
    14 FK Csikszereda 17 3 7 7 19-33 16
    15 FC Hermannstadt 17 2 6 9 15-27 12
    16 Metaloglobus 17 1 5 11 14-34 8

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte, potrivit Agerpres.

dinamo
fc botosani
superliga
clasament superliga
x close