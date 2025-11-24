Cum arată clasamentul din Superliga după rezultatul partidei Botoșani - Dinamo

Meciurile din etapa a 17-a a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal s-au desfășurat de vineri până luni.
Rezultatele sunt următoarele:
Vineri 21 noiembrie: FK Csikszereda Miercurea Ciuc - AFC Unirea 04 Slobozia 2-1 (0-0), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc; FC Argeş - Universitatea Craiova 1-2 (1-2), Stadion Orăşenesc - Mioveni.
Sâmbătă 22 noiembrie: AFC UTA Arad - FC Universitatea Cluj 0-2 (0-0), Arena Francisc Neuman - Arad; FC FCSB - FC Petrolul Ploieşti 1-1 (1-0), Arena Naţională - Bucureşti
Duminică 23 noiembrie: ASC Oţelul Galaţi - FC Farul Constanţa 2-2 (1-1), Stadion Oţelul - Galaţi;
FC CFR 1907 Cluj - FC Rapid Bucureşti 3-0 (0-0), Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca
Luni 24 noiembrie
FC Metaloglobus Bucureşti - AFC Hermannstadt 1-1 (0-0), Arena 1 - Clinceni;
FC Botoșani și Dinamo au remizat, scor final 1-1, în ultimul meci al etapei a 17-a din SuperLigă.
Pentru Botoșai a marcat un gol spectaculos Sebastian Mailat, în minutul 44, iar pentru ”câinii roșii” a înscris Raul Opruț, în minutul 76.
AFC Botoşani - Dinamo Bucureşti 1-1 (1-0), Stadion Municipal - Botoşani;
Loc echipa M V E Î GM-GP P
Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte, potrivit Agerpres.
Vezi și - Gigi Becali s-a supărat în direct și a închis telefonul în nas. Întrebarea lui Vali Moraru l-a deranjat teribil
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu