Petrolul Ploieşti are un nou antrenor principal

Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, Petrolul Ploiești transmite că a ajuns la un acord cu tehnicianul Eugen Neagoe pentru preluarea conducerii tehnice a formaţiei prahovene după despărţirea de Liviu Ciobotariu.

"FC Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe, cel care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre. Experimentatul tehnician a semnat un angajament valabil până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire în situaţia în care FC Petrolul Ploieşti îşi va păstra locul în primul eşalon", au transmis reprezentanţii echipei Petrolul Ploieşti.



Eugen Neagoe (58 ani) are în spate peste două decenii de antrenorat, începându-şi cariera la echipa la care s-a consacrat şi ca jucător, Universitatea Craiova. Le-a pregătit, mai apoi, pe Pandurii Tg. Jiu, FC Drobeta Tr. Severin, ASIL Lysi (Cipru), Aris Limassol (Cipru), Nea Salamis (Cipru), ACSM Politehnica Iaşi, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Dinamo Bucureşti, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, FC Argeş şi Gloria Buzău, iar în perioada 2011-2014 a făcut parte din stafful lui Victor Piţurcă, la echipa naţională a României.

Cine vor fi secunzii lui Eugen Neagoe la Petrolul Ploiești

Noul antrenor principal al echipei prahovene va fi secondat de către Gheorghe Carmel Bărbulescu, Valentin Bădoi, Cătălin Grigore, Laurenţiu Marinescu şi George Manea, şi va debuta, sâmbătă, pe banca Petrolului, în meciul cu Rapid Bucureşti, ce se va disputa pe stadionul "Ilie Oană", de la ora 20.30.



Neagoe îl înlocuieşte astfel în funcţie pe Liviu Ciobotariu, care a reziliat contractul cu Petrolul după meciul pierdut cu Dinamo, scor 0-3, la Ploieşti, în etapa a 9-a a Superligii.



După 10 etape, Petrolul Ploieşti ocupă poziţia a 14-a în clasamentul Superligii, cu doar 6 puncte, 3 mai multe decât ultima clasată, Metaloglobus, notează Agerpres.