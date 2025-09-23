€ 5.0753
|
$ 4.3117
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 11:25 23 Sep 2025 | Data publicării: 11:25 23 Sep 2025

Petrolul Ploieşti are un nou antrenor principal

Autor: Andrei Itu
fotbal_83895500
 

Echipa de fotbal Petrolul Ploieşti a anunţat, marţi, cine este noul tehnician principal al echipei.

Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, Petrolul Ploiești transmite că a ajuns la un acord cu tehnicianul Eugen Neagoe pentru preluarea conducerii tehnice a formaţiei prahovene după despărţirea de Liviu Ciobotariu.

Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe

"FC Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe, cel care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre. Experimentatul tehnician a semnat un angajament valabil până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire în situaţia în care FC Petrolul Ploieşti îşi va păstra locul în primul eşalon", au transmis reprezentanţii echipei Petrolul Ploieşti.

Eugen Neagoe (58 ani) are în spate peste două decenii de antrenorat, începându-şi cariera la echipa la care s-a consacrat şi ca jucător, Universitatea Craiova. Le-a pregătit, mai apoi, pe Pandurii Tg. Jiu, FC Drobeta Tr. Severin, ASIL Lysi (Cipru), Aris Limassol (Cipru), Nea Salamis (Cipru), ACSM Politehnica Iaşi, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Dinamo Bucureşti, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, FC Argeş şi Gloria Buzău, iar în perioada 2011-2014 a făcut parte din stafful lui Victor Piţurcă, la echipa naţională a României.

Cine vor fi secunzii lui Eugen Neagoe la Petrolul Ploiești

Noul antrenor principal al echipei prahovene va fi secondat de către Gheorghe Carmel Bărbulescu, Valentin Bădoi, Cătălin Grigore, Laurenţiu Marinescu şi George Manea, şi va debuta, sâmbătă, pe banca Petrolului, în meciul cu Rapid Bucureşti, ce se va disputa pe stadionul "Ilie Oană", de la ora 20.30.


Neagoe îl înlocuieşte astfel în funcţie pe Liviu Ciobotariu, care a reziliat contractul cu Petrolul după meciul pierdut cu Dinamo, scor 0-3, la Ploieşti, în etapa a 9-a a Superligii.

După 10 etape, Petrolul Ploieşti ocupă poziţia a 14-a în clasamentul Superligii, cu doar 6 puncte, 3 mai multe decât ultima clasată, Metaloglobus, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

petrolul ploiesti
nou antrenor
Eugen Neagoe
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Milioane de computere cu Windows 10, expuse atacurilor cibernetice. Soluția Microsoft
Publicat acum 14 minute
Petrolul Ploieşti are un nou antrenor principal
Publicat acum 19 minute
Bursa de la Bucureşti, deschidere pe roşu în şedinţa de marţi
Publicat acum 22 minute
Întâlnire unică Bill Gates - Robert F. Kennedy Jr. Diferențe majore în politica de vaccinare: Am căzut de acord că nu suntem de acord
Publicat acum 28 minute
Protest spontan la ArcelorMittal. Care sunt nemulțumirile angajaților
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close