€ 5.0911
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0911
|
$ 4.3417
 
DCNews Sport Dramă în Conference League pentru Universitatea Craiova. Cum a ratat calificarea în play-off după ce a condus-o pe AEK Atena
Data publicării: 08:21 19 Dec 2025

Dramă în Conference League pentru Universitatea Craiova. Cum a ratat calificarea în play-off după ce a condus-o pe AEK Atena
Autor: Andrei Itu

Victorie mare pentru Universitatea Craiova în Conference League cu FSV Mainz Foto Agerpres / CS Universitatea Craiova
 

CS Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul Conference League, după ce a fost învinsă cu scorul de 3-2 (0-1) de AEK Atena, joi seara, în ultima etapă.

Universitatea a cedat în minutele de prelungiri, încasând un gol la ultima fază. Acest lucru a făcut ca echipa din Bănie să se claseze sub linia echipelor calificate în faza următoare din Conference League.

Mai mult, craiovenii au condus cu 0-1, prin golurile înscrise de Ştefan Baiaram (30) şi Alexandru Cicâldău (59), însă au primit un gol de la Domagoj Vida (66) şi încă două, înscrise de Derek Kutesa (90+8), respectiv Luka Jovic (90+15 - penalty), după ce antrenorul Filipe Coelho a introdus încă doi fundaşi centrali, fapt care nu a avut efectul scontat de a asigura măcar punctul calificării în faza următoare a Conference League.

Universitatea Craiova a pierdut calificarea la golaveraj

Golul înscris de Jovic a făcut ca Universitatea Craiova să încheie pe locul 25 şi să piardă calificarea la golaveraj.

Universitatea a avut următoarele rezultate în acest sezon de Conference League, respectiv 0-2 cu Rakow Czestochowa (deplasare), 1-1 cu FC Noah (acasă), 1-0 cu Rapid Viena (deplasare), 1-0 cu Mainz (acasă), 1-2 cu Sparta Praga (acasă), 2-3 cu AEK Atena (deplasare), notează Agerpres.

"Nu am nicio explicaţie, puteam să facem 3-0, dar acum mergem acasă supăraţi"

Fotbalistul Ştefan Baiaram a spus, joi seara, după meci, că nu are nicio explicaţie ţinând cont că el şi colegii săi puteau să conducă şi cu 3-0, însă acum pleacă acasă supăraţi.

"E prima oară când nu îmi găsesc cuvintele. E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal. Nu am nicio explicaţie pentru ceea ce s-a întâmplat pentru că am avut 2-0 şi puteam să facem chiar 3-0. Însă apoi am luat goluri în minutul 98 şi 112... nici nu mai ştiu ce să zic. Eu nu mă aşteptam nici să ne egaleze. AEK are jucători de calitate, care au evoluat în campionate bune, dar şi noi am arătat în prima repriză că suntem o echipă bună. Puteam să facem 3-0, din păcate nu am făcut şi acum mergem acasă supăraţi", a afirmat Ştefan Baiaram la postul DigiSport.

Alexandru Cicâldău: "A fost o seară neagră, o seară în care am muncit degeaba"

Fotbalistul Alexandru Cicâldău a declarat, joi seara, că a fost o seară neagră în care el şi colegii săi au muncit degeaba.

"Nici mie nu-mi vine să cred. Nu prea îmi găsesc cuvintele, sunt încă foarte nervos, nu vreau să spun prostii. Din păcate nu am reuşit să mergem mai departe, deşi cred eu că meritam. Am făcut o campanie europeană bună, sunt mândru de această echipă. Noi ce să gestionăm? Am condus meciul, la 2-0 ne aşteptam să vină peste noi, din păcate, asta a fost. A fost o seară neagră, o seară în care am muncit degeaba", a spus mijlocaşul la postul citat

Decizie controversată a arbitrului

"Nu sunt genul care să vorbesc despre arbitraj sau să caut scuze. Dar nu ştiu dacă e posibil aşa ceva, cu golul lor în minutul 98, când trebuia să se termine meciul... apoi să mai prelungească încă patru minute. Nu ştiu dacă s-a mai întâmplat vreodată aşa ceva. În seara asta trebuie să ne liniştim cum putem, să doarmă fiecare cum poate, iar mâine să o luăm de la capăt", a precizat el.

"Îmi e greu să cred, azi am dat totul şi să pierzi calificarea de o asemenea manieră. Am avut şi ghinion au fost 6-7 echipe cu 7 puncte, iar noi am terminat penultima. Nu am ce să mai spun. Când ai 2-0 în deplasare cu o echipă ca AEK Atena nu mai ai scuze. Noi toată campania, indiferent pe cine am avut în faţă, ne-am luptat şi cred că am arătat bine", a mai zis Alexandru Cicâldău.

Vezi și - Victorie mare pentru Universitatea Craiova în Conference League cu FSV Mainz

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

universitatea craiova
aek atena
Conference League
Alexandru Cicaldau
Stefan Baiaram
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat acum 23 minute
Rolul platformelor AI integrate în transformarea digitală a companiilor. Interviu cu Roxana Ion, Country Manager TD SYNNEX Romania
Publicat acum 25 minute
Ana-Maria Păunescu, invitata săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Publicat acum 38 minute
BANCUL ZILEI: La cabinetul medical
Publicat acum 42 minute
Alertă în Dubai: populația să rămână în case, avertizează autoritățile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat acum 12 ore si 9 minute
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 17 Dec 2025
Contre între Belarus și Rusia: Lukașenko spune că Ucraina a trezit „ursul adormit”, iar Zaharova îi răspunde
Publicat pe 17 Dec 2025
Te-au sunat, ți-au spus pe nume și ți-au solicitat să-ți confirmi creditul? Iată ce urmează
Publicat pe 17 Dec 2025
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close