Dramă în Conference League pentru Universitatea Craiova. Cum a ratat calificarea în play-off după ce a condus-o pe AEK Atena

Universitatea a cedat în minutele de prelungiri, încasând un gol la ultima fază. Acest lucru a făcut ca echipa din Bănie să se claseze sub linia echipelor calificate în faza următoare din Conference League.

Mai mult, craiovenii au condus cu 0-1, prin golurile înscrise de Ştefan Baiaram (30) şi Alexandru Cicâldău (59), însă au primit un gol de la Domagoj Vida (66) şi încă două, înscrise de Derek Kutesa (90+8), respectiv Luka Jovic (90+15 - penalty), după ce antrenorul Filipe Coelho a introdus încă doi fundaşi centrali, fapt care nu a avut efectul scontat de a asigura măcar punctul calificării în faza următoare a Conference League.

Universitatea Craiova a pierdut calificarea la golaveraj

Golul înscris de Jovic a făcut ca Universitatea Craiova să încheie pe locul 25 şi să piardă calificarea la golaveraj.

Universitatea a avut următoarele rezultate în acest sezon de Conference League, respectiv 0-2 cu Rakow Czestochowa (deplasare), 1-1 cu FC Noah (acasă), 1-0 cu Rapid Viena (deplasare), 1-0 cu Mainz (acasă), 1-2 cu Sparta Praga (acasă), 2-3 cu AEK Atena (deplasare), notează Agerpres.

"Nu am nicio explicaţie, puteam să facem 3-0, dar acum mergem acasă supăraţi"

Fotbalistul Ştefan Baiaram a spus, joi seara, după meci, că nu are nicio explicaţie ţinând cont că el şi colegii săi puteau să conducă şi cu 3-0, însă acum pleacă acasă supăraţi.

"E prima oară când nu îmi găsesc cuvintele. E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal. Nu am nicio explicaţie pentru ceea ce s-a întâmplat pentru că am avut 2-0 şi puteam să facem chiar 3-0. Însă apoi am luat goluri în minutul 98 şi 112... nici nu mai ştiu ce să zic. Eu nu mă aşteptam nici să ne egaleze. AEK are jucători de calitate, care au evoluat în campionate bune, dar şi noi am arătat în prima repriză că suntem o echipă bună. Puteam să facem 3-0, din păcate nu am făcut şi acum mergem acasă supăraţi", a afirmat Ştefan Baiaram la postul DigiSport.

Alexandru Cicâldău: "A fost o seară neagră, o seară în care am muncit degeaba"

Fotbalistul Alexandru Cicâldău a declarat, joi seara, că a fost o seară neagră în care el şi colegii săi au muncit degeaba.

"Nici mie nu-mi vine să cred. Nu prea îmi găsesc cuvintele, sunt încă foarte nervos, nu vreau să spun prostii. Din păcate nu am reuşit să mergem mai departe, deşi cred eu că meritam. Am făcut o campanie europeană bună, sunt mândru de această echipă. Noi ce să gestionăm? Am condus meciul, la 2-0 ne aşteptam să vină peste noi, din păcate, asta a fost. A fost o seară neagră, o seară în care am muncit degeaba", a spus mijlocaşul la postul citat

Decizie controversată a arbitrului

"Nu sunt genul care să vorbesc despre arbitraj sau să caut scuze. Dar nu ştiu dacă e posibil aşa ceva, cu golul lor în minutul 98, când trebuia să se termine meciul... apoi să mai prelungească încă patru minute. Nu ştiu dacă s-a mai întâmplat vreodată aşa ceva. În seara asta trebuie să ne liniştim cum putem, să doarmă fiecare cum poate, iar mâine să o luăm de la capăt", a precizat el.

"Îmi e greu să cred, azi am dat totul şi să pierzi calificarea de o asemenea manieră. Am avut şi ghinion au fost 6-7 echipe cu 7 puncte, iar noi am terminat penultima. Nu am ce să mai spun. Când ai 2-0 în deplasare cu o echipă ca AEK Atena nu mai ai scuze. Noi toată campania, indiferent pe cine am avut în faţă, ne-am luptat şi cred că am arătat bine", a mai zis Alexandru Cicâldău.

