DCNews Stiri Loteria vizelor din SUA, suspendată. Autorul atacului armat, beneficiar al programului
Data publicării: 09:53 19 Dec 2025

Autor: Tiberiu Vasile

Loteria vizelor din SUA, suspendată. Autorul atacului armat, beneficiar al programului Viza SUA. Foto: Freepik
 

Ministrul american Kristi Noem a suspendat vineri loteria vizelor după ce atacatorul de la Universitatea Brown obținuse drept de ședere prin acest program.

Ministrul american pentru securitate internă, Kristi Noem, a ordonat vineri "suspendarea" imediată a eliberării de "Diversity Imigrant Visa" (DVI) prin tragere la sorţi, aşa-numita loterie a vizelor, un program de care suspectul de atacul armat la universitatea Brown a beneficiat, relatează AFP.

"Claudio Manuel Neves Valente, autor al atacului armat de la universitatea Brown, a intrat în SUA în 2017 datorită programului DVI şi a obţinut o carte verde. Acest individ nu ar fi trebuit niciodată să primească permisiunea de a intra în ţara noastră", a postat ministrul american pe X.

"Am ordonat imediat USCIS (serviciile americane pentru cetăţenie şi imigraţie) să suspende programul DVI pentru a evita ca alţi americani să fie victime ale acestui program dezastruos", a precizat Kristi Noem.

Bărbatul suspectat că a ucis 3 oameni la universitatea americană Brown a fost găsit mort

Bărbatul suspectat că a ucis doi studenţi la universitatea americană Brown şi un profesor de la MIT, Claudio Neves Valente, un cetăţean portughez de 48 de ani, a fost găsit mort, a anunţat joi seară poliţia din Providence, oraşul din nord-estul SUA unde se află prestigioasa instituţie.

Sistemul de loterie a vizelor a fost instituit în 1990 şi permite eliberarea de cărţi de rezidenţi în SUA pentru circa 50.000 de persoane în fiecare an, cu condiţia ca ele să îndeplinească criteriile de eligibilitate cerute, în special ca ele să deţină o diplomă de studii secundare şi să aibă experienţă profesională. Pentru eliberarea vizei se susţin un examen şi de interviu.

În fiecare an, zeci de milioane de persoane îşi încearcă norocul în această loterie specială, notează AFP, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Vrei să vizitezi SUA? Trump vrea să te oblige să furnizezi tot istoricul tău de pe Internet din ultimii 5 ani
 

