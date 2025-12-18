Decizia luată de Polonia la granița cu Rusia și Belarus: Nu s-a mai întâmplat de la Războiul Rece

Polonia a anunțat planuri de a relua producția de mine antipersonal, o mișcare nemaiîntâlnită de la Războiul Rece. Armele sunt destinate utilizării de-a lungul frontierei sale estice și ar putea fi exportate în Ucraina, potrivit ministrului adjunct al Apărării, scrie The Independent.

Polonia reia producția de mine antipersonal

Decizia se aliniază unei tendințe regionale mai ample, întrucât aproape toate statele europene care se învecinează cu Rusia - cu excepția Norvegiei - și-au exprimat intenția de a se retrage din tratatul global care interzice astfel de arme.

Ministrul adjunct al Apărării, Pawel Zalewski, a spus pentru Reuters că Polonia își propune să-și consolideze granițele cu Belarus și enclava rusă Kaliningrad. „Suntem interesați de cantități mari cât mai curând posibil”, a declarat dl Zalewski, adăugând că minele vor face parte din inițiativa defensivă „Scutul Estic”.

La întrebarea despre posibilitatea ca producția să înceapă anul viitor, după finalizarea procesului de retragere din Convenția de la Ottawa, Zalewski a răspuns: „Mi-ar plăcea foarte mult asta... Avem astfel de nevoi”.

Polonia a început procesul de retragere din Convenția de la Ottawa în august și declarase anterior că ar putea începe producția de mine antipersonal, dacă este necesar, dar că nu a fost luată nicio decizie oficială.

Comentariile lui Zalewski reprezintă prima confirmare din partea Varșoviei că va continua această mișcare.

Producția de mine antipersonal în Polonia, încheiată în anii '80

Potrivit Monitorului Minelor Terestre și Munițiilor cu Cluster, Polonia a informat ONU în 1995 că a abandonat producția de mine antipersonal la mijlocul anilor 1980 și că exportul acestor arme a încetat. Belma, compania de stat care furnizează deja armatei poloneze mai multe alte tipuri de mine, a declarat că Polonia va fi echipată cu milioane de mine în cadrul programului „Scutul Estic” pentru a-și securiza granița de est de 800 km

„Ne pregătim pentru o cerere poloneză... care se ridică la 5-6 milioane de mine de toate tipurile”, a declarat directorul general al Belma, Jaroslaw Zakrzewski, pentru sursa citată anterior. El a adăugat că, deși Ministerul Apărării nu a plasat încă o comandă, compania va putea produce până la 1,2 milioane de mine de toate tipurile, inclusiv mine antipersonal, anul viitor. Belma produce în prezent aproximativ 100.000 de mine pe an.

„Scutul Estic” este un program defensiv care vizează fortificarea granițelor Poloniei cu Belarus și enclava rusă Kaliningrad

La începutul acestui an, Lituania și Finlanda au declarat că se așteaptă să înceapă producerea de mine antipersonal anul viitor, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la amenințarea rusă.

Letonia și Estonia părăsesc, de asemenea, tratatul, dar nu au anunțat planuri de producție, deși oficialii de la Riga au declarat că ar putea lansa rapid producția, dacă este necesar, iar Estonia o consideră o opțiune viitoare.

Producția poloneză de mine antipersonal ar putea începe odată ce perioada de retragere de șase luni prevăzută de tratat se va încheia, pe 20 februarie 2026, potrivit Ministerului Afacerilor Externe polonez.

Citește și: Zelenski, prima vizită în Polonia de la alegerea lui Karol Nawrocki președinte