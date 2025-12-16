Adevărata miză a scandalului din justiție: Reziștii constată că nu mai au un control

Avocatul Bogdan Bărbuceanu este de părere că asistăm la un atac asupra justiției și critică implicarea președintelui Nicușor Dan în soluționarea problemelor apărute.

Potrivit avocatului, președintele nu are competențe legislative, iar rolul său este de a veghea la respectarea legii și de a media conflicte între autorități publice, ceea ce nu se aplică în cazul de față.

„Este clar că este un atac asupra justiției și eu îmi amintesc atât: cele trei chestiuni pe care le-a spus domnul Nicușor Dan, chiar și în campanie, chiar și după.

Corupția este în floare și el va interveni prin serviciile secrete să rezolve această problemă - și nu cred că vrem să ne amintim de ceea ce s-a întâmplat cu SRI-ul, cu imixtiunea în actul de justiție, acele protocoale pe care le-am blamat cu toții și erau inacceptabile.

Apoi am avut declarația de Ziua Națională în care ne s-a spus același lucru. Iar acum ce avem? Avem o chemare la Palatul Cotroceni a celor nemulțumiți de ce ne spune președintele României, ca să identifice problemele și să le rezolve. Păi cum ar putea - potrivit pârghiilor pe care le are, ne raportăm la articolul 80 din Constituție, la rolul pe care îl are președintele - să rezolve aceste probleme?

Dânsul este autoritate legiuitoare? Adică în contextul ăsta nu este clar că tot acest scandal este instrumentat de reziști? Care este scopul? Dacă vrem să găsim punctele slabe în legislație și să modificăm legislația, președintele României nu are niciun fel de competență.

Singura competență a dânsului este, potrivit articolului 80, să vegheze la respectarea Constituției, la buna funcționare a autorităților publice și în acest scop exercită funcția de mediere. Adică exercită funcția de mediere atunci când este un conflict între două autorități publice. Păi unde e conflictul acum? E conflict între autoritatea legislativă și puterea judecătorească? Nu. Între puterea judecătorească și guvern? Nu!”, a spus avocatul Bogdan Bărbuceanu.

„Reziștii constată că nu mai au un control”

Avocatul susține că intervențiile președintelui Nicușor Dan, în ce privește justiția, depășesc atribuțiile acestuia, iar scandalul actual are rolul de a decredibiliza justiția.

Potrivit avocatului, în ultimii ani, justiția s-a detașat de clasa politică, iar cei aflați la putere, în mod special USR, simt că au pierdut controlul asupra sistemului.

„Domnul Nicușor, a intervenit în această problemă cu dorința... Probabil că dânsul este de bună credință, dar îi scapă competențele în raport de această funcție, că nu cunoaște Constituția, dar, repet, nu are nicio atribuție sub acest aspect.

Coroborat cu tot ce a declarat anterior, mie mi se pare că este un atac tocmai pentru a decredibiliza justiția, pentru a schimba... Aici puteți să întrebați foarte mulți advocați. În ultimii ani, și mai ales în ultimul an, justiția s-a detașat tot mai mult de clasa politică. S-a reformat oarecum sistemul.

Asta e de bine, dar probabil că unora nu le convine. Probabil că USR-ul, reziștii, constată că nu mai au un control. Hai să punem în discuție și dosarele care urmează sau care sunt pe rol. Avem la domnul Voiculescu un dosar foarte important. S-ar putea și aici să fie cheia acestui scandal.

Mi se pare că este un scandal instrumentat tocmai pentru că actuala clasă politică - dacă vorbim de clasă politică, ne raportăm la cei de la putere. Cine ar fi acum la putere în coaliție? Bineînțeles că USR-ul - simte probabil că nu mai poate avea acces la vârfurile justiției.

Înalta Curte s-a reformat, mare parte din conducerile curților de apel au fost schimbate și cred că ăsta e un lucru bun”, a spus avocatul Bogdan Bărbuceanu la DC News.

