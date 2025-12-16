€ 5.0920
Stiri

DCNews Stiri Georgiana Teodorescu, întâlnire cu ambasadorul SUA la UE. Ce mesaj i-a transmis
Data actualizării: 22:22 16 Dec 2025 | Data publicării: 22:21 16 Dec 2025

Georgiana Teodorescu, întâlnire cu ambasadorul SUA la UE. Ce mesaj i-a transmis
Autor: Elena Aurel

maria-georgiana-teodorescu_67607300 Eurodeputata AUR-ECR Georgiana Teodorescu
 

Eurodeputata AUR-ECR, Georgiana Teodorescu, s-a întâlnit cu ambasadorul SUA la UE.

Eurodeputata AUR-ECR, Georgiana Teodorescu, a anunțat, într-o postare pe X, că s-a întâlnit cu Andrew Puzder, ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană

Aceasta a vorbit despre importanța consolidării cooperării între Europa și Statele Unite, despre necesitatea unei prezențe mai puternice a forțelor armate americane în România, dar și despre programul Visa Waiver. 

Comisia Europeană, decizie de ultimă oră: Schimbare majoră pentru industria auto din România

„Bine ați venit, domnule ambasador! Deși unele voci ar putea fi în dezacord, Europa se bazează pe Statele Unite și trebuie să consolidăm cooperarea! Cetățenii europeni și cetățenii americani merită un viitor mai bun și pașnic, printr-o prietenie mai puternică între noi!

România are nevoie acum, mai mult ca niciodată, de o prezență puternică a forțelor americane NATO pe teritoriul său! De asemenea, trebuie să găsim soluții pentru deblocarea mecanismului Visa Waiver!

Suntem încântați să avem oportunitatea de a lucra împreună, domnule ambasador!

MAGA & MEGA”, a scris Georgiana Teodorescu pe X. 

 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

georgiana teodorescu
Andrew Puzder
uniunea europeana
visa waiver
