Georgiana Teodorescu, întâlnire cu ambasadorul SUA la UE. Ce mesaj i-a transmis

Eurodeputata AUR-ECR, Georgiana Teodorescu, a anunțat, într-o postare pe X, că s-a întâlnit cu Andrew Puzder, ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană.

Aceasta a vorbit despre importanța consolidării cooperării între Europa și Statele Unite, despre necesitatea unei prezențe mai puternice a forțelor armate americane în România, dar și despre programul Visa Waiver.

„Bine ați venit, domnule ambasador! Deși unele voci ar putea fi în dezacord, Europa se bazează pe Statele Unite și trebuie să consolidăm cooperarea! Cetățenii europeni și cetățenii americani merită un viitor mai bun și pașnic, printr-o prietenie mai puternică între noi!

România are nevoie acum, mai mult ca niciodată, de o prezență puternică a forțelor americane NATO pe teritoriul său! De asemenea, trebuie să găsim soluții pentru deblocarea mecanismului Visa Waiver!

Suntem încântați să avem oportunitatea de a lucra împreună, domnule ambasador!

MAGA & MEGA”, a scris Georgiana Teodorescu pe X.



