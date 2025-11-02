Visa Waiver sau retragerea parțială a SUA? Lovitura pentru diplomația României și riscul să ratăm un mare obiectiv vine din altă parte

E vorba de Centrul UE de securitate maritimă la Marea Neagră, obiectiv pe care România dorește să îl atingă, devenind un hub regional la Marea Neagră.

Doar că, pe lângă România, Bulgaria și-a manifestat și ea intenția de a găzdui acest centru.

În contextul importanței strategice a României și a rolului țării noastre la Marea Neagră, România nu ar avea voie sub nicio formă să rateze găzduirea acestui centru.

De ce diplomația din România nu are voie să rateze obiectivul de a găzdui Centrul de securitate maritimă al UE de la Marea Neagră

Ambasadorul Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia și Polonia, a subliniat și el importanța acestui obiectiv, în cadrul unui interviu acordat DC News. Ovidiu Dranga a adăugat că România are toate argumentele pentru găzduirea Centrului de securitate maritimă la Marea Neagră și a amintit de o competiție similară pe care am câștigată în urmă cu câțiva ani în fața Poloniei.

Cu siguranță că România nu are voie să rateze acest obiectiv. Și cred că se fac eforturi în acest sens, nu le cunosc, dar sunt convins că ele exsită. Și sper din tot sufletul ca aceste eforturi să fie încununate de succes. Îmi permit să dau din casă câte ceva: În jurul anului 2020 România era într-o competiție cu Polonia pentru găzduirea Centrului de securitate cibernetică, care a devenit prima instituție europeană pe care România o găzduiește. Atunci eram în competiție cu Polonia, eu eram ambasador la Varșovia și împreună cu o distinsă parteneră din zona guvernamentală care își asumase rolul acelui proiect, am reușit să aducem acest centru la București. Nu văd de ce nu s-ar întâmpla ceva similar acum, mai ales că miza e mult mai mare", a afirmat acesta.

„Avem toate argumentele să găzduim un asemenea centru și ar trebui să facem recurs la tot instrumentalul pe care l-am folosit atunci când am negociat integrare în NATO și UE. Acele lecții învățate există și pot fi completate cu experiența acumulată de când am devenit stat membru. Aici tind să dau cumva dreptate celor care spun că nu avem o voce suficient de puternică în UE. Îmi asum această constatare, nu e o critică. Și nu cred că sunt singurul care observă asta. Am fi putut face mai mult și avem nevoie de o altă abordare”, a conchis Ovidiu Dranga.

Interviul integral: