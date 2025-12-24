Majestatea Sa Margareta, mesaj de Crăciun pentru românii din țară și din diaspora

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a transmis un mesaj de Crăciun pentru românii din țară și diaspora. Într-un context intern și internațional complicat, Custodele Coroanei vorbește despre dificultăți reale, dar și despre o resursă care nu s-a pierdut: caracterul oamenilor. Curajul, bunul-simț și demnitatea sunt, în viziunea sa, reperele care țin România pe linia de plutire.

În mesajul transmis de Crăciun, Majestatea Sa Margareta subliniază că anul 2025 a fost unul amestecat. Progrese vizibile, dar și tensiuni, confuzie, teamă. Un peisaj global instabil, care apasă și asupra vieții cotidiene.

„Anul 2025 a adus multe realizări admirabile, dar şi greutăţi, confuzie şi îngrijorare. Întreaga lume trece prin grave probleme sociale, economice şi politice. Oamenii sunt dezamăgiţi şi multora li se pare că vocea lor nu este auzită. Dar am încredere în Naţiunea Română şi în puterea ei de a merge mai departe. În ciuda unor probleme economice şi a unor neajunsuri, în viaţa de zi cu zi, românii au dat dovadă de curaj şi bun-simţ”, transmite Majestatea Sa în mesajul de Crăciun, publicat pe Facebook.

Mesaj de Crăciun despre România reală

Custodele Coroanei face trimitere la numeroasele deplasări din țară, întâlniri directe cu oameni din toate regiunile. Imaginea descrisă este una lipsită de artificii, dar solidă, plină de comunități care rezistă, care gândesc, care nu renunță.

„În Bihor, Oltenia, Ardeal, Dobrogea, Banat, Moldova, Maramureş, peste tot există oameni de toate vârstele care gândesc şi simt profund. Aceasta ne dă speranţă pentru viitor”, afirmă Margareta.

În paralel, mesajul atinge și dimensiunea externă. Vizite oficiale, discuții, sprijin diplomatic, mai ales pentru parcursul european al Republicii Moldova. Imaginea României, spune Majestatea Sa, rămâne una respectată.

„Am călătorit în Estonia, Irlanda, Polonia, Marea Britanie şi Republica Moldova, pentru servirea intereselor României şi pentru drumul european al Republicii Moldova. Peste tot am găsit respect pentru ţara noastră, admiraţie pentru felul în care România s-a consolidat şi merge mai departe cu fruntea sus”, subliniază Majestatea Sa.

Români din țară și diaspora, legați de aceleași valori

Un loc important în mesajul de Crăciun este rezervat românilor plecați peste hotare. Majestatea Sa Margareta observă că legătura cu țara rămâne vie, chiar și departe de casă. Gândul la familie, la copii, la tradiții nu dispare.

În același timp, este evidențiat rolul strategic al României în actualul context de securitate, precum și munca celor care apără granițele și ordinea publică.

„În ţară şi în străinătate, ne-am întâlnit cu militari din Forţele Terestre, Aeriene şi Navale, pentru a sublinia importanţa României la graniţa de est a NATO şi UE. Militarii români îşi fac datoria exemplar şi dovedesc înaltă competenţă în colaborarea cu ţările aliate. Transmit admiraţia mea unităţilor de pompieri, de jandarmi, de poliţie, celor specializaţi în situaţii de urgenţă şi celor de la poliţia de frontieră”, arată Margareta.

Profesionalism, credință și sprijin pentru cei vulnerabili

Majestatea Sa vorbește apoi despre munca discretă, dar esențială, a românilor din spitale, școli, universități, administrație, cultură, sport, agricultură sau economie.

„Mulţi români fac dovadă de profesionalism şi talent în spitale, universităţi şi şcoli, în artă, în administraţii locale, sport, industrie, comerţ, turism şi agricultură. Tuturor celor care nu se lasă descurajaţi de greutăţi şi dezamăgiri, le adresez admiraţia mea”, afirmă Custodele Coroanei.

Credința este prezentată ca un element de echilibru într-o societate tot mai fragmentată.

„În toate locurile pe unde am mers, în ţară şi în lume, am văzut cât de importantă este Credinţa pentru oamenii noştri. Bisericile sunt pline de români de toate vârstele, care cred în Dumnezeu şi în valorile spirituale, într-o lume în care credinţa este în declin, iar individualismul şi nepăsarea au invadat societatea”, mai spune Margareta.

În mesaj este amintită și Fundația Regală Margareta a României, înființată în urmă cu 35 de ani, ca instrument concret de sprijin pentru comunități.

„Alături de cele 70 de organizaţii cu patronaj regal din România şi din Republica Moldova, fundaţia continuă o muncă inspirată şi responsabilă, pentru cei tineri şi pentru cei în vârstă. Deci, în ciuda dificultăţilor prin care trecem, am văzut în comunităţile din ţară că există speranţă, curaj, generozitate, bună-credinţă, creativitate şi putere de a rezista”, se arată în mesaj.

Finalul este unul cald, cu trimitere directă la semnificația profundă a Crăciunului și la legătura dintre oameni.

„În aceste zile, gândul nostru se îndreaptă către Domnul Nostru Iisus, către exemplul Său de sacrificiu, de bunătate şi de compasiune. De asemenea, Crăciunul este momentul de a fi împreună cu familia, cu prietenii, cu cei dragi. Urez românilor din ţară, din Republica Moldova, din Europa şi din întreaga lume, la mulţi ani şi Crăciun fericit! Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, afirmă Majestatea Sa Margareta pe rețelele sociale.

