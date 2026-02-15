Răpire în supermarket! Un român a atacat o fetiță de un an și jumătate. A smuls-o din mâinile mamei ei - VIDEO

Caz șocat într-un supermarket. Un român era cât pe ce să fie răpită de lângă părinții ei de către un bărbat necunoscut.
Un caz șocant a avut loc într-un supermaket din Bergamo, Italia. Un român ar fi încercat să răpească o fetiță de 18 luni, chiar în timp ce aceasta își ținea mama de mână.
Un video cu tentativa de răpire a fost publicat de Corriere della Sera. În imagini se vede cum ușile supermarketului din Bergamo se deschid, iar o mamă merge de mână cu fiica ei de un an și jumătate spre ieșire. În tot acest timp, tatăl fetiței se află lângă ele, împingând căruciorul de cumpărături.
Chiar înainte ca femeia să treacă pragul, un bărbat, despre care presa din Italia spune că este un român fără adăpost în vârstă de 47 de ani, o apucă pe fetiță de piciorul drept și o trage puternic, încercând să o smulgă de lângă mama ei, care refuză să îi dea drumul.
Atacul oribil, care a durat doar câteva secunde, a fost surprins de camerele de supraveghere ale supermaketului respectiv. Bărbatul a fost ulterior imobilizat de tatăl fetiței, de agenții de pază și de alți clienți. El a fost arestat de poliție și dus la închisoare pentru tentativă de răpire agravată și agresiune gravă. Fetița a suferit o fractură de femur și se află internată la spital.
de Anca Murgoci