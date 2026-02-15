Răpire în supermarket! Un român a atacat o fetiță de un an și jumătate. A smuls-o din mâinile mamei ei - VIDEO

Un caz șocant a avut loc într-un supermaket din Bergamo, Italia. Un român ar fi încercat să răpească o fetiță de 18 luni, chiar în timp ce aceasta își ținea mama de mână.

Un video cu tentativa de răpire a fost publicat de Corriere della Sera. În imagini se vede cum ușile supermarketului din Bergamo se deschid, iar o mamă merge de mână cu fiica ei de un an și jumătate spre ieșire. În tot acest timp, tatăl fetiței se află lângă ele, împingând căruciorul de cumpărături.

Bărbatul a tras atât de tare de fetiță încât i-a fracturat femurul

Chiar înainte ca femeia să treacă pragul, un bărbat, despre care presa din Italia spune că este un român fără adăpost în vârstă de 47 de ani, o apucă pe fetiță de piciorul drept și o trage puternic, încercând să o smulgă de lângă mama ei, care refuză să îi dea drumul.

Atacul oribil, care a durat doar câteva secunde, a fost surprins de camerele de supraveghere ale supermaketului respectiv. Bărbatul a fost ulterior imobilizat de tatăl fetiței, de agenții de pază și de alți clienți. El a fost arestat de poliție și dus la închisoare pentru tentativă de răpire agravată și agresiune gravă. Fetița a suferit o fractură de femur și se află internată la spital.