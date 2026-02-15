€ 5.0943
Internațional Relațiile China - Germania, pregătite pentru "nivelul următor": Discuții la vârf la Conferința de Securitate de la München
Data publicării: 08:45 15 Feb 2026

Relațiile China - Germania, pregătite pentru "nivelul următor": Discuții la vârf la Conferința de Securitate de la München
Autor: Mihai Ciobanu

germania - china Steagurile Germaniei şi Chinei. Foto: Freepik.com

China speră să ducă "la un alt nivel" relaţia cu Germania.

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a avut, sâmbătă, în marja Conferinţei de Securitate de la München, o discuţie cu cancelarul german Friedrich Merz, în cadrul căreia i-a transmis că Beijingul speră să ducă la un "nou nivel" relaţiile sale cu Berlinul.

Citiţi şi: Cum va arăta lumea peste 10 ani? Predicții globale de la 450 de experți despre viitorul economiei, geopoliticii și tehnologiei

"China doreşte să lucreze cu Germania pentru a pregăti următoarea etapă a schimburilor la nivel înalt, pentru a consolida cooperarea pragmatică în diverse sectoare şi pentru a duce parteneriatul strategic cuprinzător China-Germania la un nou nivel", i-a spus Wang lui Merz, potrivit unui comunicat al ministerului său.

Wang Yi s-a întâlnit cu o zi înainte cu omologul său german, Johann Wadephul, ocazie cu care a numit cooperarea economică şi comercială drept "piatra de temelie a relaţiilor bilaterale".

În timpul întâlnirii cu Wadephul, la care a participat şi ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, acesta a încercat să prezinte China drept un partener de încredere al Uniunii Europene.

germania
china
