Un bărbat căutat de poliție de 16 ani n-a mai rezistat și s-a dus la Olimpiadă. Carabinierii l-au prins și arestat

Un bărbat din Slovacia în vârstă de 44 de ani, căutat de poliție de 16 ani, s-a dus la Olimpiadă și acolo a fost prins de oamenii legii.

Acesta a fost arestat la Milano, în urma unei alerte de la o unitate de cazare din cartierul Baggio, iar acum riscă 11 luni și 7 zile de închisoare pentru mai multe infracțiuni de furt. Era dat în urmărire de 16 ani, relatează La Repubblica.

De ce a mers bărbatul la Olimpiadă

Acesta mersese la Milano pentru a susţine echipa națională a Slovaciei de hochei pe gheață care participa la Jocurile Olimpice de iarnă.

Pe numele său, însă se afla un mandat de arestare emis de Tribunalul Bolzano în 2010, pentru mai multe furturi. După ce a fost prins, el a fost dus la închisoarea San Vittore.

Deşi a fost arestat, bărbatul poate spune că venirea sa la Milano a meritat măcar din punct de vedere sportiv, pentru că în cadrul turneului masculin de hochei pe gheață pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, primul meci din program a fost Slovacia – Finlanda şi a fost câstigat de echipa slovacă cu un scor de 4-1.