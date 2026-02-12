€ 5.0934
Isaac Herzog, președintele israelian,  consideră 'înfricoșător și tulburător' antisemitismul din Australia
Data publicării: 08:31 12 Feb 2026

Isaac Herzog, președintele israelian,  consideră 'înfricoșător și tulburător' antisemitismul din Australia
Autor: Crişan Andreescu

Herzog Isak Herzog

Președintele israelian, aflat în Australia pentru a exprima solidaritatea cu comunitatea evreiască afectată de atentatul comis pe plaja Bondi, a descris antisemitismul din țară ca fiind "înfricoșător și tulburător".

Înainte de o călătorie planificată la Melbourne (sud-est) joi, Herzog a declarat pentru televiziunea Channel Seven că un 'val' de ură antievreiască a atins apogeul după atacul antisemit care a făcut 15 morți pe 14 decembrie pe o plajă din apropierea orașului Sydney.

'Este înfricoșător și tulburător', a afirmat el. 'Dar există și o majoritate tăcută a australienilor care caută pacea, care respectă comunitatea evreiască și care, bineînțeles, doresc dialogul cu Israelul', a adăugat Herzog, potrivit AFP.

Luni, au izbucnit ciocniri între poliție și manifestanți pro-palestinieni care protestau împotriva prezenței președintelui Herzog la Sydney.

Poliția a tras cu gaze lacrimogene în direcția protestatarilor, precum și a jurnaliștilor prezenți, inclusiv unii de la AFP. Poliția a raportat arestări, în special pentru violențe împotriva forțelor de ordine.

Mitingul a fost organizat de grupul Palestine Action, care îl acuză pe Herzog de 'genocid' în Fâșia Gaza și cere să facă obiectul unei anchete în conformitate cu angajamentele internaționale ale Canberrei.

În timp ce Consiliul executiv al evreilor australieni, principala organizație reprezentând comunitatea evreiască, a salutat vizita lui Herzog, Consiliul evreiesc din Australia, mai liberal, a dezaprobat-o, criticându-l pe președinte pentru 'distrugerile în curs' din Fâșia Gaza.

Alte mitinguri sunt planificate joi, la ora 17:00 (6:00 GMT), la Melbourne.

Postul național de televiziune ABC a relatat că pe o clădire a Universității din Melbourne a fost scris sloganul 'Moarte lui Herzog'. (Agerpres)

