Rubio, vizită oficială în Ungaria și Slovacia: Mesaj de susținere al lui Trump pentru Orban

Vizita lui Marco Rubio este programată pentru săptămâna viitoare și vine într-un context politic complicat. Potrivit purtătorului său de cuvânt, deplasarea are loc după ce președintele Donald Trump i-a transmis un mesaj ferm de susținere liderului de la Budapesta, Viktor Orban, și pe fondul noilor fricțiuni dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Potrivit mai multor voci din mediul politic maghiar, pare că deplasarea este o reîntărire a acelui mesaj.

Înainte de opririle din Ungaria și Slovacia, Rubio va participa, în weekend, la Conferința de Securitate de la München. Evenimentul readuce în atenție episoade tensionate din trecut. Anul trecut, vicepreședintele JD Vance a provocat reacții puternice în Europa după ce a acuzat atacuri la adresa libertății de exprimare pe continent.

După München, șeful diplomației americane va merge atât la Budapesta, cât și la Bratislava. Ambele state sunt conduse de lideri considerați aliați politici ai lui Trump, ceea ce conferă vizitei o încărcătură politică suplimentară.

Tensiuni SUA–UE și dosare sensibile pe agenda vizitei

Deplasarea lui Rubio are loc într-un moment în care relațiile dintre Washington și Bruxelles sunt din nou puse la încercare. Declarațiile recente ale lui Trump privind anexarea Groenlandei au reaprins criticile la nivel european și au alimentat un climat de neîncredere.

La Budapesta, agenda este clară. Duminică și luni, Rubio „se va întâlni cu oficiali maghiari în poziții cheie pentru a consolida interesele noastre bilaterale și regionale comune, inclusiv angajamentul nostru față de procesele de pace pentru rezolvarea conflictelor globale și față de parteneriatul energetic dintre SUA și Ungaria”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, citat de France24.

Parteneriatul energetic, cooperarea regională și poziționarea față de conflictele internaționale sunt puncte centrale ale discuțiilor, într-un moment în care Ungaria joacă un rol controversat în interiorul Uniunii Europene.

Mesajul lui Trump pentru Orban și ecoul politic intern

Cu doar câteva zile înainte de anunțul vizitei, Donald Trump a transmis un mesaj direct de susținere pentru Viktor Orban, printr-o postare pe rețelele sociale. Președintele american l-a descris pe liderul maghiar drept „un adevărat prieten, luptător și câștigător”.

Declarația vine într-un moment cheie pentru politica internă din Ungaria. Cu puțin peste două luni înainte de alegerile parlamentare din aprilie, campania electorală a intrat într-o fază intensă. Promisiunile se înmulțesc, iar tonul confruntării politice devine tot mai dur.

Partidul Fidesz, condus de Viktor Orban și aflat la putere de aproape 16 ani cu majoritate absolută, se confruntă acum cu o provocare serioasă. Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, conduce în majoritatea sondajelor de opinie, potrivit Euronews.

De ce contează Ungaria dincolo de granițele sale

Miza scrutinului din aprilie nu este doar una internă. Ungaria se află în centrul unor dispute majore la nivel european. Este singurul stat membru al Uniunii Europene sancționat pentru corupție sistemică și a devenit, în ultimii ani, un factor de blocaj în mai multe dosare sensibile, de la regimul sancțiunilor până la sprijinul pentru Ucraina.

În acest context, vizita lui Rubio în Ungaria și Slovacia, precum și mesajul de susținere al lui Trump pentru Orban, sunt urmărite atent atât la Bruxelles, cât și în capitalele europene. Totul este sub maximă atenție după ce Orban a anunțat că va avea o vizită în SUA pentru prima reuniune a Consiliului de Pace. Semnalele transmise din această regiune ar putea cântări mai mult decât pare, într-un moment în care echilibrul transatlantic rămâne fragil.

