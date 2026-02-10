€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri Rubio, vizită oficială în Ungaria și Slovacia: Mesaj de susținere al lui Trump pentru Orban
Data publicării: 14:03 10 Feb 2026

Rubio, vizită oficială în Ungaria și Slovacia: Mesaj de susținere al lui Trump pentru Orban
Autor: Tiberiu Vasile

Rubio, vizită oficială în Ungaria și Slovacia: Mesaj de susținere al lui Trump pentru Orban Marco Rubio - Foto: Agerpres

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, se pregătește pentru o vizită oficială în Ungaria și Slovacia.

Vizita lui Marco Rubio este programată pentru săptămâna viitoare și vine într-un context politic complicat. Potrivit purtătorului său de cuvânt, deplasarea are loc după ce președintele Donald Trump i-a transmis un mesaj ferm de susținere liderului de la Budapesta, Viktor Orban, și pe fondul noilor fricțiuni dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Potrivit mai multor voci din mediul politic maghiar, pare că deplasarea este o reîntărire a acelui mesaj.

Înainte de opririle din Ungaria și Slovacia, Rubio va participa, în weekend, la Conferința de Securitate de la München. Evenimentul readuce în atenție episoade tensionate din trecut. Anul trecut, vicepreședintele JD Vance a provocat reacții puternice în Europa după ce a acuzat atacuri la adresa libertății de exprimare pe continent.

După München, șeful diplomației americane va merge atât la Budapesta, cât și la Bratislava. Ambele state sunt conduse de lideri considerați aliați politici ai lui Trump, ceea ce conferă vizitei o încărcătură politică suplimentară.

Tensiuni SUA–UE și dosare sensibile pe agenda vizitei

Deplasarea lui Rubio are loc într-un moment în care relațiile dintre Washington și Bruxelles sunt din nou puse la încercare. Declarațiile recente ale lui Trump privind anexarea Groenlandei au reaprins criticile la nivel european și au alimentat un climat de neîncredere.

La Budapesta, agenda este clară. Duminică și luni, Rubio „se va întâlni cu oficiali maghiari în poziții cheie pentru a consolida interesele noastre bilaterale și regionale comune, inclusiv angajamentul nostru față de procesele de pace pentru rezolvarea conflictelor globale și față de parteneriatul energetic dintre SUA și Ungaria”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, citat de France24.

Parteneriatul energetic, cooperarea regională și poziționarea față de conflictele internaționale sunt puncte centrale ale discuțiilor, într-un moment în care Ungaria joacă un rol controversat în interiorul Uniunii Europene.

Mesajul lui Trump pentru Orban și ecoul politic intern

Cu doar câteva zile înainte de anunțul vizitei, Donald Trump a transmis un mesaj direct de susținere pentru Viktor Orban, printr-o postare pe rețelele sociale. Președintele american l-a descris pe liderul maghiar drept „un adevărat prieten, luptător și câștigător”.

Declarația vine într-un moment cheie pentru politica internă din Ungaria. Cu puțin peste două luni înainte de alegerile parlamentare din aprilie, campania electorală a intrat într-o fază intensă. Promisiunile se înmulțesc, iar tonul confruntării politice devine tot mai dur.

Partidul Fidesz, condus de Viktor Orban și aflat la putere de aproape 16 ani cu majoritate absolută, se confruntă acum cu o provocare serioasă. Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, conduce în majoritatea sondajelor de opinie, potrivit Euronews.

De ce contează Ungaria dincolo de granițele sale

Miza scrutinului din aprilie nu este doar una internă. Ungaria se află în centrul unor dispute majore la nivel european. Este singurul stat membru al Uniunii Europene sancționat pentru corupție sistemică și a devenit, în ultimii ani, un factor de blocaj în mai multe dosare sensibile, de la regimul sancțiunilor până la sprijinul pentru Ucraina.

În acest context, vizita lui Rubio în Ungaria și Slovacia, precum și mesajul de susținere al lui Trump pentru Orban, sunt urmărite atent atât la Bruxelles, cât și în capitalele europene. Totul este sub maximă atenție după ce Orban a anunțat că va avea o vizită în SUA pentru prima reuniune a Consiliului de Pace. Semnalele transmise din această regiune ar putea cântări mai mult decât pare, într-un moment în care echilibrul transatlantic rămâne fragil.

CITEȘTE ȘI: Mineralele rare, reuniune la Washington. Oana Țoiu: ”România este aliniată evaluării SUA”
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marco rubio
america
ungaria
slovacia
viktor orban
europa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 32 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 47 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close