Uzina Dacia își întrerupe activitatea. Anunț pentru angajați

Uzina Dacia de la Mioveni va opri temporar producția luni, 9 februarie, din lipsă de componente. Blocajele în transportul maritim dintre Africa și Europa, cauzate de condițiile meteo, au făcut imposibilă aprovizionarea fabricii, transmite conducerea printr-o notă internă către salariați.

Producția se oprește pentru o zi, angajații primesc 85% din salariu

Potrivit informațiilor oficiale, pentru 24 de ore nu se vor fabrica autoturisme. Angajații care rămân acasă în această zi vor primi 85% din salariu, plus tichetul aferent zilei respective.

În acest timp, departamentul logistic va continua să funcționeze, însă cu personal redus, adaptat la comenzile și solicitările clienților. Conducerea subliniază că situația a apărut strict din cauza lipsei pieselor, fără alte motive interne sau organizatorice.

Compensații pentru plecări voluntare: până la 210.000 de lei

Pe fondul robotizării accelerate și al ajustării volumului de producție, Uzina Dacia pregătește din 1 martie prima campanie de plecări colective voluntare din acest an. Salariații au fost informați deja despre calendar și despre nivelul compensațiilor pentru demisiile voluntare.

Sumele variază în funcție de vechime:

Angajații cu până la 2 ani vechime pot primi 25.000 de lei net, plus drepturile salariale restante;

Cei cu 2–4 ani vechime: 63.000 de lei;

4–8 ani vechime: 113.000 de lei;

Salariații cu peste 16 ani vechime pot primi până la 210.000 de lei.

Compania a subliniat că aceste măsuri fac parte din strategia de optimizare a producției și a proceselor, menținând în același timp o formă de protecție financiară pentru angajați.

Ce trebuie să rețină angajații

Uzina Dacia anunță întreruperea activității punctual pentru probleme logistice. Salariații trebuie să fie atenți la comunicările interne și să știe că plata de 85% din salariu se aplică automat în ziua în care nu se lucrează. Totodată, cei interesați de plecările voluntare au posibilitatea de a beneficia de compensații substanțiale, proporționale cu vechimea și contribuția lor în companie, Profit.ro.

