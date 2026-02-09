Uzina Dacia își întrerupe activitatea. Anunț pentru angajați

Uzina Dacia de la Mioveni își întrerupe activitatea.
Uzina Dacia de la Mioveni va opri temporar producția luni, 9 februarie, din lipsă de componente. Blocajele în transportul maritim dintre Africa și Europa, cauzate de condițiile meteo, au făcut imposibilă aprovizionarea fabricii, transmite conducerea printr-o notă internă către salariați.
Potrivit informațiilor oficiale, pentru 24 de ore nu se vor fabrica autoturisme. Angajații care rămân acasă în această zi vor primi 85% din salariu, plus tichetul aferent zilei respective.
În acest timp, departamentul logistic va continua să funcționeze, însă cu personal redus, adaptat la comenzile și solicitările clienților. Conducerea subliniază că situația a apărut strict din cauza lipsei pieselor, fără alte motive interne sau organizatorice.
Pe fondul robotizării accelerate și al ajustării volumului de producție, Uzina Dacia pregătește din 1 martie prima campanie de plecări colective voluntare din acest an. Salariații au fost informați deja despre calendar și despre nivelul compensațiilor pentru demisiile voluntare.
Sumele variază în funcție de vechime:
Angajații cu până la 2 ani vechime pot primi 25.000 de lei net, plus drepturile salariale restante;
Cei cu 2–4 ani vechime: 63.000 de lei;
4–8 ani vechime: 113.000 de lei;
Salariații cu peste 16 ani vechime pot primi până la 210.000 de lei.
Compania a subliniat că aceste măsuri fac parte din strategia de optimizare a producției și a proceselor, menținând în același timp o formă de protecție financiară pentru angajați.
Uzina Dacia anunță întreruperea activității punctual pentru probleme logistice. Salariații trebuie să fie atenți la comunicările interne și să știe că plata de 85% din salariu se aplică automat în ziua în care nu se lucrează. Totodată, cei interesați de plecările voluntare au posibilitatea de a beneficia de compensații substanțiale, proporționale cu vechimea și contribuția lor în companie, Profit.ro.
de Anca Murgoci