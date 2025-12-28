Maşinile hibride, de trei ori mai periculoase decât cele cu motoare cu ardere internă. Care sunt cele mai sigure maşini

122 de oameni au murit în accidente produse cu maşini hibride anul trecut, în timp ce în maşinile cu benzină au murit 777 de oameni. Dar, pe şoselele din Marea Britanie sunt de 20 de ori mai multe maşini cu motoare cu ardere internă, astfel că cifrele, reanalizate, arată că şoferii sunt de trei ori mai mult în pericol de a muri în maşinile hibride.

Experţii sunt de părere că rata mare a mortalităţii ar putea fi explicată de combinaţia dintre motoarele cu ardere internă şi bateriile şi motoarele electrice de pe maşinile hibride, lucru care le face mai predispuse la incendii.

"Este timpul să ne uităm cu atenţie la acest risc crescut pentru siguranţa rutieră", transmit cei de la Fundaţia RAC, o organizaţie de cercetare în domeniul transportului, prin vocea directorului Steve Gooding.

Conform acestuia, bateriile maşinilor hibride pot fi deteriorate de căldura produsă de motor şi astfel sunt mai predispuse la incendii. Curentul de mare voltaj care trece prin maşină poate fi şi el un pericol pentru pasageri, dacă maşina este implicată într-un accident. Iar forţele de intervenţie au nevoie de echipament special, dar şi de pregătire specială, pentru că incendiile la maşini hibride sunt diferite, iar gazele eliberate sunt mai toxice, scrie Daily Mail.

Statisticile arată că maşinile care merg pe motorină sunt ceva mai sigure, în timp ce vehiculele complet electrice sunt cele mai sigure. Doar 23 de persoane au murit anul trecut în accidente cu maşini electrice, deşi pe străzile din Marea Britanie circulă aproximativ 2 milioane de vehicule electrice.