Cine a creat cutia de viteze. Evoluția acesteia până la transmisia automată

Totul a început la sfârșitul secolului al XIX-lea, când cutia manuală de viteze a fost creată de francezii Loui-Rene Panhard și Emile Levassor.

Cutia de viteză creată de francezii Loui-Rene Panhard și Emile Levassor

Înaintea apariției transmisiei cu trei trepte, în anul 1894, majoritatea vehiculelor mai vechi aveau motorul în partea din spate și utilizau o simplă curea de transmisie cu o singură viteză.

Transmisia dezvoltată de cei doi ingineri francezi era nesincronizată, iar pentru schimbarea vitezei șoferul trebuia să împingă mecanic treptele de viteză de-a lungul arborilor pentru a cupla roțile dințate dorite. Acest design reprezintă punctul de plecare pentru majoritatea transmisiilor manuale pe care le găsim astăzi.

Evoluția cutiei de viteze

În anul 1898, Louis Renault a îmbunătățit designul celor doi, înlocuind lanțul de acționare cu un arbore de acționare. Astfel, a fost introdus un ax diferențial pentru roțile din spate, ceea ce a dus la îmbunătățirea performanțelor transmisiei manuale.

În anii '30, producătorii de automobile au încercat să reducă ori să elimine necesitatea de a schimba vitezele. Marca de automobile Cadilac folosea, în anul 1929, o transmisie manuală cu sincronizare, chiar dacă majoritatea vehiculelor au continuat să folosească transmisia nesincron până la jumătatea secolului XX. Pentru Cadilac, folosirea transmisiei manuale sincronizată a reprezentat un progres major, întrucât a făcut ca schimbarea vitezei să fie mai lină și mai facilă.

În anul 1947, Porsche a brevetat sistemul de sincronizare a inelului divizat. În scurt timp, acest model a ajuns cel mai comun design pentru o cutie de viteză manuală. Până spre sfârșitul anilor 1970, majoritatea automobilelor erau echipate cu schimbătoare de viteze manuale cu trei sau patru rapoarte de emisie. Abia în anii '80 s-au răspândit transmisiile cu cinci trepte și sincronizare completă, în timp ce transmisiile manuale cu șase trepte, introduse încă din 1967 pe modelul Alfa Romeo 33 Stradale, erau o raritate. Odată cu popularizarea transmisiilor automate, acestea au devenit preferate pentru confortul oferit, în comparație cu transmisia manuală.

În prezent, cutiile de viteze manuale nu mai sunt atât de răspândite pe glob. Deși în Europa ele sunt folosite pe scară largă, spre exemplu, în Statele Unite ale Americii, aproximativ 98% dintre automobile folosesc transmisii automate, potrivit cutiedeviteze.

