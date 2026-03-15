Subcategorii în Politica

PNL avertizează public PSD. Aluzie la ruperea coaliției de guvernare dacă apar voturi "surpriză" pe buget
Data publicării: 16:45 15 Mar 2026

PNL avertizează public PSD. Aluzie la ruperea coaliției de guvernare dacă apar voturi ”surpriză” pe buget
Autor: Roxana Neagu

bolojan grindeanu Inquam Photos / Octav Ganea De la stânga la dreapta: Premierul Ilie Bolojan, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

PNL transmite un avertisment public către PSD, în contextul dezbaterilor pe buget.

După criza bugetară creată în anii trecuți, România riscă să fie împinsă spre o nouă criză politică, transmite PNL, într-un comunicat de presă. 

”Partidul Național Liberal avertizează PSD să nu transforme dezbaterea bugetului într-un exercițiu politic și să respecte regulile stabilite în cadrul coaliției de guvernare. România nu își mai permite jocuri politice făcute pe banii publici. România a încheiat anul 2024 cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din ultimii ani. 

Consecințele sunt astăzi evidente: presiune majoră asupra bugetului de stat, costuri mai mari de finanțare și o nevoie urgentă de disciplină fiscală.

Bugetul pentru anul 2026 este construit pe baze realiste și respectă ținta de deficit de 6,2% din PIB – pragul care menține România pe o traiectorie credibilă în fața piețelor financiare și a partenerilor europeni.

În condițiile în care înregistrăm perturbații majore pe piețele combustibililor și pe cele financiare ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce poate genera creșterea inflației și reducerea creșterii economice, prudența și responsabilitatea ar trebui să ne ghideze pe toți.

PNL se așteaptă la voturi surpriză în Parlament

Totodată, PNL atrage atenția că amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliției și asumate de Guvernul susținut de majoritatea parlamentară, nu negociate în culise sau impuse prin voturi surpriză în Parlament.

Acordul politic al coaliției este explicit. Articolul 19 prevede clar: „Nicio inițiativă sau vot care presupune creșteri de cheltuieli bugetare nu poate avea loc fără acordul prealabil al conducerii Coaliției.”

Liberalii, aluzie la ruperea coaliției de guvernare

Acest angajament rămâne în vigoare și trebuie respectat. Orice altă atitudine situează PSD în afara acordului politic.

De asemenea, orice tentativă de a modifica substanțial bugetul prin combinații sau înțelegeri parlamentare conjuncturale va avea efecte concrete și imediate: creșterea datoriei publice, dobânzi mai mari la împrumuturile statului și deteriorarea credibilității României în fața instituțiilor financiare internaționale.

România nu își poate permite ca bugetul public să fie folosit ca instrument pentru eventuale câștiguri politice. Situația fiscală cere acțiuni concrete de responsabilitate fiscală, nu doar declarații fără acoperire.

”Va genera o criză de care România nu are nevoie”

Când, vara trecută, situația bugetară a devenit critică și era nevoie de asumare politică pentru corectarea deficitului, Ilie Bolojan a fost liderul politic care și-a asumat conducerea guvernului într-un context extrem de dificil.

Guvernul Bolojan a luat măsuri de reformă și corecții bugetare curajoase, necesare pentru stabilizarea și relansarea economiei României.

În aceste condiții, eventuala tentativă de a schimba proiectul de buget prin amendamente nesustenabile va destabiliza situația politică și va genera o criză de care România nu are nevoie.

PNL va susține un buget realist, responsabil și orientat către stabilitatea economică a României. Interesul României trebuie să fie mai important decât orice calcul politic de moment” arată un comunicat de presă de ultimă oră. 

buget 2026
psd
pnl
guvernul bolojan
