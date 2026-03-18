Daniel Băluță acuză: PNL, USR și AUR au blocat ajutoarele pentru copiii cu dizabilități și milioane de pensionari

PSD București critică dur comportamentul considerat profund nedrept și lipsit de empatie al coaliției politice formate ad-hoc astăzi, 18 martie, în cadrul Comisiei de buget-finanțe a camerelor reunite ale Parlamentului României. În acest context, au fost analizate amendamentele propuse de PSD, care vizau ajustarea și completarea bugetului de stat astfel încât acesta să devină echilibrat și realist, în concordanță cu actuala situație socio-economică, notează Gold Fm.

"Și-au dat mâna pentru sărăcirea continuă și pentru umilirea românilor"

​„Ceea ce s-a întâmplat astăzi, când PNL, USR și AUR și-au dat mâna pentru sărăcirea continuă și pentru umilirea românilor, este nu doar revoltător, ci și în totală contradicție cu grija pe care trebuie să o avem pentru oamenii care au cea mai mare nevoie de ajutor, mai ales în vremurile pe care le trăim. A bloca ajutoarele pentru copiii cu dizabilități și sprijinul pentru aproape 3 milioane de pensionari înseamnă ipocrizie și dispreț la adresa oamenilor. Fără niciun argument legal, PNL, USR și AUR au aruncat la gunoi orice urmă de solidaritate și empatie, dovedind că, în fapt, sunt interesați doar de beneficiile personale, nu de asigurarea unui trai decent pentru cei vulnerabili.

​Partidul Social Democrat a propus, prin aceste amendamente, măsuri de bun-simț pentru cei care au nevoie de ajutor, nicidecum privilegii: sprijin pentru copiii cu dizabilități, care duc zi de zi o luptă pe care mulți dintre noi nici nu ne-o putem imagina, precum și ajutor pentru bunicii noștri, care își drămuiesc cu greu fiecare leu pentru medicamente și alimentele necesare traiului de zi cu zi.

​Îmi este greu să înțeleg cum cele trei partide, trimise de români în Parlament, au putut spune «NU» unor asemenea măsuri de protecție socială absolut necesare. Fac, pe această cale, un apel la responsabilitate și la depășirea deciziilor politice de moment, pentru că oamenii trebuie respectați, nu ignorați.

​Partidul Social Democrat va continua să lupte pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor, mai ales acum, când viața este tot mai grea, ca urmare a creșterilor de taxe impuse de actualul guvern”, declară Daniel Băluță, președintele PSD București.

