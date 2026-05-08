Alegeri cu rezultate surprinzătoare în Marea Britanie: Laburiștii lui Keir Starmer pierd în fața Reform UK condus de Nigel Farage
Data publicării: 08 Mai 2026

Alegeri cu rezultate surprinzătoare în Marea Britanie: Laburiștii lui Keir Starmer pierd în fața Reform UK condus de Nigel Farage
Autor: Loredana Iriciuc

keir starmer premierul uk Premierul britanic Keir Starmer. Sursa foto: Agerpres

Rezultatele parțiale ale celui mai amplu scrutin local organizat în Marea Britanie după 2024 indică o presiune majoră asupra Partidului Laburist, condus de prim-ministrul Keir Starmer, în timp ce Reform UK, partidul populist de dreapta condus de Nigel Farage, înregistrează câștiguri semnificative în mai multe regiuni ale țării.

Alegerile au mobilizat un număr mare de alegători. În Anglia s-au ales peste 5.000 de consilieri locali, în 136 de consilii diferite. Toate cele 32 de cartiere din Londra au fost incluse în acest proces electoral. În același timp, au avut loc șase alegeri pentru funcția de primar în Anglia. În Scoția s-au ales toți cei 129 de membri ai Parlamentului Scoțian. În Țara Galilor s-au ales toți cei 96 de membri ai Parlamentului.

Rezultatele preliminare arată deja pierderi importante pentru laburiști, în timp ce numărătoarea continuă în mai multe zone ale țării.

Laburiștii pierd consilieri și control local în Anglia

Primele date oferite de BBC indică faptul că partidul lui Keir Starmer a pierdut peste 150 de consilieri locali în Anglia și a cedat controlul a cel puțin cinci consilii, în timp ce Reform UK devine principalul beneficiar al acestor schimbări politice.

În total, laburiștii se confruntă cu pierderi extinse, iar tendința generală indică o redistribuire semnificativă a votului în favoarea formațiunii conduse de Nigel Farage.

Un expert în sondaje, Lord Robert Hayward, a estimat amploarea posibilă a acestor pierderi: „Partidul ar putea pierde până la 1.850 de consilieri în Anglia”, relatează The Independent.

Reform UK înregistrează câștiguri importante în alegeri

Reform UK, partidul condus de Nigel Farage, apare ca unul dintre marii câștigători ai scrutinului local. Până în acest moment, formațiunea a câștigat numeroase mandate de consilier și a contribuit decisiv la pierderea controlului laburist în mai multe consilii locale.

Nigel Farage a descris rezultatele parțiale ca fiind semnificative pentru scena politică britanică: „Schimbare istorică în politica britanică!”.

Scenarii politice și reacții la rezultate

Înainte de finalizarea numărătorii, analiștii politici avertizau asupra unei posibile pierderi majore pentru laburiști.

Vicepremierul David Lammy a recunoscut dificultatea situației electorale pentru partid, în timp ce Nigel Farage a subliniat amploarea schimbării politice.

În paralel, prim-ministrul Keir Starmer începe să fie criticat din interiorul propriului partid, pe fondul rezultatelor slabe.

Deputatul laburist John McDonnell a declarat într-un interviu pentru BBC că există presiuni interne în creștere: „Există o animositate personală la ușă față de Keir Starmer”.

Vicepremierul David Lammy a respins ideea unei schimbări de conducere în acest moment: „Nu schimbi pilotul în timpul zborului”.

Bilanțul preliminar arată pierderi de peste 200 de consilieri și cedarea controlului în cel puțin șapte consilii locale. În Țara Galilor și Scoția, rezultatele urmează să fie anunțate pe parcursul zilei, ceea ce poate modifica în continuare tabloul politic general.

