Donald Trump anunță discuții foarte bune cu Iranul. Un acord, „foarte posibil“

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că este "foarte posibil" să se ajungă la un acord cu Iranul după ceea ce a descris ca fiind "discuţii foarte bune" în ultimele 24 de ore, notează AFP și Agerpres.

"Am avut discuţii foarte bune în ultimele 24 de ore şi este foarte posibil să ajungem la un acord", a declarat preşedintele Statelor Unite în timpul unui schimb de opinii cu jurnaliştii în Biroul Oval.

Armata SUA anunţă că a "neutralizat" un petrolier care a încercat să forţeze blocada porturilor iraniene

Armata americană a anunţat miercuri că a tras asupra unui petrolier sub pavilion iranian care a încercat să forţeze blocada porturilor iraniene impusă de Washington, relatează AFP și Agerpres.

"Forţele americane care operează în Golf au acţionat pentru respectarea blocadei, neutralizând un petrolier sub pavilion iranian fără încărcătură, care încerca să navigheze către un port iranian miercuri, la 09:00 ora Washingtonului", a scris Comandamentul Central al SUA (Centcom) pe reţeaua X.

"După ce echipajul navei Hasna nu a ţinut cont de avertismentele repetate, forţele americane au scos din funcţiune cârma petrolierului trăgând mai multe salve" dintr-un avion care a decolat de pe portavionul USS Abraham Lincoln, desfăşurat în regiune, a adăugat acesta, specificând că "Hasna nu se mai află în drum spre Iran".

Este a doua oară când Statele Unite au intervenit pentru a neutraliza o navă iraniană care a sfidat blocada impusă pe 13 aprilie de Washington, după ce prima runda de negocieri cu Teheranul a eşuat.

Pe 19 aprilie, forţele americane, de data aceasta operând de pe un distrugător, au vizat sala motoarelor navei Touska după ce au ordonat echipajului să evacueze, neutralizând astfel nava.

Deşi blocada porturilor iraniene continuă, Donald Trump a anunţat marţi suspendarea operaţiunii americane "Proiectul Libertate", lansată cu doar 48 de ore mai devreme pentru a permite trecerea prin Strâmtoarea Ormuz a sutelor de nave blocate în Golf, "având în vedere progresele uriaşe înregistrate în vederea unui acord cuprinzător şi definitiv cu conducerea iraniană".

Preşedintele american a crescut însă presiunea asupra Iranului miercuri, ameninţând că va bombarda ţara "cu o intensitate mult mai mare decât înainte" dacă liderii săi nu ajung la un acord cu Washingtonul.