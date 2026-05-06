€ 5.2688
|
$ 4.4746
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2688
|
$ 4.4746
 
DCNews Stiri Donald Trump anunță discuții foarte bune cu Iranul. Un acord, „foarte posibil“
Data actualizării: 22:36 06 Mai 2026 | Data publicării: 22:35 06 Mai 2026

BREAKING NEWS Donald Trump anunță discuții foarte bune cu Iranul. Un acord, „foarte posibil“
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump consideră un acord cu Iranul ca "foarte posibil" după "discuţii foarte bune" în ultimele 24 de ore.

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că este "foarte posibil" să se ajungă la un acord cu Iranul după ceea ce a descris ca fiind "discuţii foarte bune" în ultimele 24 de ore, notează AFP și Agerpres.

"Am avut discuţii foarte bune în ultimele 24 de ore şi este foarte posibil să ajungem la un acord", a declarat preşedintele Statelor Unite în timpul unui schimb de opinii cu jurnaliştii în Biroul Oval.

CITEȘTE ȘI              -             EXCLUSIV De ce e pe creștere, de fapt, Bursa de Valori București din moment ce se prelungește criza politică

Armata SUA anunţă că a "neutralizat" un petrolier care a încercat să forţeze blocada porturilor iraniene

Armata americană a anunţat miercuri că a tras asupra unui petrolier sub pavilion iranian care a încercat să forţeze blocada porturilor iraniene impusă de Washington, relatează AFP și Agerpres.

"Forţele americane care operează în Golf au acţionat pentru respectarea blocadei, neutralizând un petrolier sub pavilion iranian fără încărcătură, care încerca să navigheze către un port iranian miercuri, la 09:00 ora Washingtonului", a scris Comandamentul Central al SUA (Centcom) pe reţeaua X.

"După ce echipajul navei Hasna nu a ţinut cont de avertismentele repetate, forţele americane au scos din funcţiune cârma petrolierului trăgând mai multe salve" dintr-un avion care a decolat de pe portavionul USS Abraham Lincoln, desfăşurat în regiune, a adăugat acesta, specificând că "Hasna nu se mai află în drum spre Iran".

Este a doua oară când Statele Unite au intervenit pentru a neutraliza o navă iraniană care a sfidat blocada impusă pe 13 aprilie de Washington, după ce prima runda de negocieri cu Teheranul a eşuat.

Pe 19 aprilie, forţele americane, de data aceasta operând de pe un distrugător, au vizat sala motoarelor navei Touska după ce au ordonat echipajului să evacueze, neutralizând astfel nava.

Deşi blocada porturilor iraniene continuă, Donald Trump a anunţat marţi suspendarea operaţiunii americane "Proiectul Libertate", lansată cu doar 48 de ore mai devreme pentru a permite trecerea prin Strâmtoarea Ormuz a sutelor de nave blocate în Golf, "având în vedere progresele uriaşe înregistrate în vederea unui acord cuprinzător şi definitiv cu conducerea iraniană".

Preşedintele american a crescut însă presiunea asupra Iranului miercuri, ameninţând că va bombarda ţara "cu o intensitate mult mai mare decât înainte" dacă liderii săi nu ajung la un acord cu Washingtonul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi iran
război Orientul Mijlociu
donald trump
iran
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Donald Trump anunță discuții foarte bune cu Iranul. Un acord, „foarte posibil“
Publicat acum 34 minute
Guvernul Bolojan a intrat pe mâna psihologului. Ce face frica din oameni în perioade de criză politică
Publicat acum 54 minute
Lectura este în declin, iar cultura generală trece printr-o criză profundă. Avertismentul prof. univ. Liviu Papadima / video
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Nicuşor Dan, votat să nimicească PSD? Crin Antonescu se declară amuzat şi aminteşte de declaraţiile preşedintelui din campanie
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Israelul a lichidat un înalt comandant al Hezbollah
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 9 minute
Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL
Publicat acum 11 ore si 4 minute
Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”
Publicat acum 10 ore si 28 minute
Liderul PNL care a lipsit din poza cu Ilie Bolojan poate fi viitorul premier al României. ”Nicușor Dan îi va da acest mandat”
Publicat acum 7 ore si 25 minute
De ce a început Nicușor Dan negocierile cu partidul de pe locul patru. B. Chirieac: Nu întâmplător a chemat USR-ul primul
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Avem nume de premier - spun Manda și Simonis: „Nu fugim de această responsabilitate”. Pe cine propune PSD prim-ministru
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close