De ce izbucnim în plâns când ne certăm cu cineva important pentru noi

Nu, nu pentru că suntem slabi sau nu ne putem controla. Faptul că plângi nu înseamnă că nu ai dreptate, ci doar că ceea ce se întâmplă este important pentru tine și simți că nu contezi și nu ești luat în seamă. Iar faptul că interlocutorului tău nu îi pasă că plângi este fix problema lui, spune mai multe despre el decât despre tine.

Există un moment în care emoțiile tind să scape de sub control și care, pentru multe persoane, se poate termina în lacrimi. De ce se întâmplă asta? De ce unele persoane nu își pot stăpâni plânsul în astfel de momente tensionate?

În momente de tensiune, cum se întâmplă în anumite certuri, unele persoane își păstrează calmul, altele tind să ridice vocea, iar altele, fără să înțeleagă exact de ce, ajung să plângă, ceea ce le împiedică să se exprime așa cum și-ar dori. Însă acest lucru, departe de a fi un semn de slăbiciune, are alte explicații, după cum a explicat psihologul Maria Martin Gamero din Spania pe rețelele sociale.

Plângem, când vorbim cu o anumită persoană, pentru că pentru noi este un subiect important

„Faptul că plângi nu înseamnă că nu ai dreptate, ci doar că ceea ce se întâmplă este important pentru tine”, explică specialista.

„Ceea ce se întâmplă este că sistemul tău emoțional se activează foarte puternic în fața conflictului, dar asta nu înseamnă că nu ai argumente sau că ești slab”, a mai zis ea.

Lacrimile apar atunci când persoana se dezechilibrează emoțional, adică atunci când nu mai reușește să gestioneze ceea ce simte.

„Te dezechilibrezi pentru că emoțiile sunt prea intense, iar lacrimile sunt modul prin care corpul încearcă să se regleze și să elibereze ceea ce simte în acel moment”, explică Martin Gamero despre motivul pentru care astfel de situații tensionate provoacă plânsul.

„Uneori, lacrimile apar din frustrare, neputință sau chiar ca mecanism de apărare, dacă pentru tine conflictele nu au fost niciodată ceva sigur”, a mai zis ea.

„Cel mai puțin util este să îți reprimi lacrimile. Dacă le blochezi, nu faci decât să acumulezi și mai multă tensiune în interior. De aceea, uneori, cel mai sănătos lucru este să te oprești, să îți acorzi un moment și să reiei conversația mai târziu. Scopul nu este să nu mai plângi, ci să poți susține ceea ce simți fără să îți pierzi vocea”, a adăugat ea.

Plânsul în timpul unei discuții, pentru că emoțiile ne copleșesc sau pentru că ne simțim frustrați și neputincioși într-o anumită situație, este mai normal decât credem și nu este întotdeauna ceva ce poate fi controlat. Există instrumente care ne pot ajuta să gestionăm mai bine aceste momente.

Așa cum spunea și Martin Gamero, o modalitate de a recăpăta controlul asupra emoțiilor este să faci o pauză și să reiei conversația ulterior. Nu este mereu posibil, dar în astfel de cazuri, tehnicile de respirație pot ajuta la evitarea lacrimilor.

Mai există și distragerea conștientă ca strategie, adică redirecționarea atenției către un gând care poate opri emoțiile negative. O altă metodă se bazează pe comunicare, adică exprimarea propriilor trăiri pentru a deveni mai ușor să ne calmăm.

Soluția nu este reprimarea sentimentelor, ci învățarea modului în care să le canalizăm. Și nu întotdeauna reușim să facem asta fără ajutorul unui specialist care să ne ofere instrumentele de care avem nevoie.



