€ 5.2688
|
$ 4.4746
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2688
|
$ 4.4746
 
DCNews Lifestyle De ce izbucnim în plâns când ne certăm cu cineva important pentru noi
Data publicării: 23:34 06 Mai 2026

De ce izbucnim în plâns când ne certăm cu cineva important pentru noi
Autor: Anca Murgoci

femeie femeie

De multe ori, atunci când vorbim cu anumite persoane, ne apucă plânsul. Dar de ce se întâmplă acest lucru?

Nu, nu pentru că suntem slabi sau nu ne putem controla. Faptul că plângi nu înseamnă că nu ai dreptate, ci doar că ceea ce se întâmplă este important pentru tine și simți că nu contezi și nu ești luat în seamă. Iar faptul că interlocutorului tău nu îi pasă că plângi este fix problema lui, spune mai multe despre el decât despre tine.

Există un moment în care emoțiile tind să scape de sub control și care, pentru multe persoane, se poate termina în lacrimi. De ce se întâmplă asta? De ce unele persoane nu își pot stăpâni plânsul în astfel de momente tensionate?

În momente de tensiune, cum se întâmplă în anumite certuri, unele persoane își păstrează calmul, altele tind să ridice vocea, iar altele, fără să înțeleagă exact de ce, ajung să plângă, ceea ce le împiedică să se exprime așa cum și-ar dori. Însă acest lucru, departe de a fi un semn de slăbiciune, are alte explicații, după cum a explicat psihologul Maria Martin Gamero din Spania pe rețelele sociale.

Plângem, când vorbim cu o anumită persoană, pentru că pentru noi este un subiect important

„Faptul că plângi nu înseamnă că nu ai dreptate, ci doar că ceea ce se întâmplă este important pentru tine”, explică specialista.

„Ceea ce se întâmplă este că sistemul tău emoțional se activează foarte puternic în fața conflictului, dar asta nu înseamnă că nu ai argumente sau că ești slab”, a mai zis ea.

Lacrimile apar atunci când persoana se dezechilibrează emoțional, adică atunci când nu mai reușește să gestioneze ceea ce simte.

„Te dezechilibrezi pentru că emoțiile sunt prea intense, iar lacrimile sunt modul prin care corpul încearcă să se regleze și să elibereze ceea ce simte în acel moment”, explică Martin Gamero despre motivul pentru care astfel de situații tensionate provoacă plânsul.

„Uneori, lacrimile apar din frustrare, neputință sau chiar ca mecanism de apărare, dacă pentru tine conflictele nu au fost niciodată ceva sigur”, a mai zis ea.

„Cel mai puțin util este să îți reprimi lacrimile. Dacă le blochezi, nu faci decât să acumulezi și mai multă tensiune în interior. De aceea, uneori, cel mai sănătos lucru este să te oprești, să îți acorzi un moment și să reiei conversația mai târziu. Scopul nu este să nu mai plângi, ci să poți susține ceea ce simți fără să îți pierzi vocea”, a adăugat ea.

Plânsul în timpul unei discuții, pentru că emoțiile ne copleșesc sau pentru că ne simțim frustrați și neputincioși într-o anumită situație, este mai normal decât credem și nu este întotdeauna ceva ce poate fi controlat. Există instrumente care ne pot ajuta să gestionăm mai bine aceste momente.

Așa cum spunea și Martin Gamero, o modalitate de a recăpăta controlul asupra emoțiilor este să faci o pauză și să reiei conversația ulterior. Nu este mereu posibil, dar în astfel de cazuri, tehnicile de respirație pot ajuta la evitarea lacrimilor.

Mai există și distragerea conștientă ca strategie, adică redirecționarea atenției către un gând care poate opri emoțiile negative. O altă metodă se bazează pe comunicare, adică exprimarea propriilor trăiri pentru a deveni mai ușor să ne calmăm.

Soluția nu este reprimarea sentimentelor, ci învățarea modului în care să le canalizăm. Și nu întotdeauna reușim să facem asta fără ajutorul unui specialist care să ne ofere instrumentele de care avem nevoie.
 
VEZI ȘI: EXCLUSIV Guvernul Bolojan a intrat pe mâna psihologului. Ce face frica din oameni în perioade de criză politică 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

discutie
dialog
plans
lacrimi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 17 minute
De ce izbucnim în plâns când ne certăm cu cineva important pentru noi
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Ce se întâmplă dacă mănânci ciocolată înainte de somn
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Donald Trump anunță discuții foarte bune cu Iranul. Un acord, „foarte posibil“
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Guvernul Bolojan a intrat pe mâna psihologului. Ce face frica din oameni în perioade de criză politică
Publicat acum 3 ore si 4 minute
Lectura este în declin, iar cultura generală trece printr-o criză profundă. Avertismentul prof. univ. Liviu Papadima / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 19 minute
Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL
Publicat acum 13 ore si 14 minute
Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”
Publicat acum 12 ore si 38 minute
Liderul PNL care a lipsit din poza cu Ilie Bolojan poate fi viitorul premier al României. ”Nicușor Dan îi va da acest mandat”
Publicat acum 9 ore si 35 minute
De ce a început Nicușor Dan negocierile cu partidul de pe locul patru. B. Chirieac: Nu întâmplător a chemat USR-ul primul
Publicat acum 9 ore si 59 minute
Avem nume de premier - spun Manda și Simonis: „Nu fugim de această responsabilitate”. Pe cine propune PSD prim-ministru
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close