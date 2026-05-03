€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Lifestyle Vedete Cine câștigă Survivor. Olga Barcari l-a dat de gol: El se pricepe la orice. Și-a dat sufletul ca să fie printre cei mai buni
Data publicării: 18:36 03 Mai 2026

Cine câștigă Survivor. Olga Barcari l-a dat de gol: El se pricepe la orice. Și-a dat sufletul ca să fie printre cei mai buni
Autor: Giorgi Ichim

survivor survivor - Foto: Youtube Survivor Romania

Olga Barcari, fostă concurentă la Survivor, a făcut declarații despre câștigătorul Survivor România.

Olga Barcari, fostă concurentă la Survivor, a făcut declarații despre culisele competiției din Republica Dominicană și a spus cine crede că ar merita să câștige trofeul și marele premiu de 100.000 de euro. Eliminată din show, hairstylista a vorbit deschis atât despre experiența trăită în emisiune, cât și despre relația pe care a avut-o cu Gabriel Tamaș pe parcursul concursului.

Fosta concurentă a explicat că l-a văzut diferit pe fostul fotbalist față de imaginea pe care și-o formase despre el în afara competiției sau în perioada Asia Express.

Întrebată dacă Gabi Tamaș a fost persoana care a susținut-o cel mai mult în timpul competiției, inclusiv în momentele tensionate dintre ei, Olga Barcari a spus că a descoperit o altă latură a acestuia în Republica Dominicană.

"Pe Gabi l-am văzut diferit față de cum l-am cunoscut la Asia Express sau în afara competiției. A fost mai retras, vorbea destul de puțin. El avea grijă să ne facă mâncare. Avea pretenții de la mine, mă certa atunci când eram pe traseu pentru că avea încredere în mine. M-a și lăudat și a fost impresionat de cât de repede m-am mișcat pe traseu. Nu știu dacă se aștepta să aduc puncte așa de repede!", a spus ea.

Olga Barcari a precizat că, deși nu au vorbit foarte mult în competiție, a simțit o apropiere aparte față de el și spune că i-a purtat un respect deosebit.

"Totuși, nu am vorbit mult în această competiție. Nu am vrut să intru în sufletul lui pentru că a fost mai retras. Îi port un respect deosebit, legătura mea cu el a fost ca a unui tată cu o fiică. Îmi aduce aminte de tatăl meu! Au același timbru vocal. Îmi plăcea să îl ascult!", a declarat Olga Barcari, potrivit cancan.ro.

Cine câștigă Survivor?

Fosta concurentă nu a ezitat atunci când a fost întrebată cine ar trebui să plece acasă cu marele premiu din Dominicană. În opinia sa, Gabi Tamaș este cel care merită să câștige competiția.

Olga Barcari spune că fostul fotbalist se descurcă foarte bine la strategii și are o forță mentală care îl recomandă pentru trofeu.

"El se pricepe la orice. Clar, pentru mine, Gabi Tamaș este câștigătorul Survivor! Știu cât de mult și-a dat sufletul ca să fie printre cei mai buni”, a declarat ea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Moţiunea de cenzură, negocieri om cu om. Liberalii ar mai avea nevoie de 5-10 voturi pentru ca Guvernul să reziste
Publicat acum 44 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 4-10 mai 2026
Publicat acum 46 minute
Moţiunea de cenzură se votează marţi. O nouă coaliţie PSD-PNL-USR-UDMR, fără Bolojan, e posibilă. Analiza lui Bogdan Chirieac
Publicat acum 49 minute
Guvernul SUA are dovezi privind atacul comis de Cole Allen la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Jannik Sinner l-a surclasat pe Alexander Zverev în finala ATP de la Madrid
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 27 minute
Raportul de deplasare al miniștrilor Țoiu și Pâslaru, publicat de ”economistul  PSD”. Acuzații de dezinformare privind banii PNRR
Publicat acum 11 ore si 16 minute
Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 13 ore si 19 minute
BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Publicat acum 12 ore si 27 minute
Ce sunt ATR-urile și de ce au ajuns în centrul unei controverse în energie
Publicat acum 9 ore si 51 minute
Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close