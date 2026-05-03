Cine câștigă Survivor. Olga Barcari l-a dat de gol: El se pricepe la orice. Și-a dat sufletul ca să fie printre cei mai buni

Olga Barcari, fostă concurentă la Survivor, a făcut declarații despre culisele competiției din Republica Dominicană și a spus cine crede că ar merita să câștige trofeul și marele premiu de 100.000 de euro. Eliminată din show, hairstylista a vorbit deschis atât despre experiența trăită în emisiune, cât și despre relația pe care a avut-o cu Gabriel Tamaș pe parcursul concursului.

Fosta concurentă a explicat că l-a văzut diferit pe fostul fotbalist față de imaginea pe care și-o formase despre el în afara competiției sau în perioada Asia Express.

Întrebată dacă Gabi Tamaș a fost persoana care a susținut-o cel mai mult în timpul competiției, inclusiv în momentele tensionate dintre ei, Olga Barcari a spus că a descoperit o altă latură a acestuia în Republica Dominicană.

"Pe Gabi l-am văzut diferit față de cum l-am cunoscut la Asia Express sau în afara competiției. A fost mai retras, vorbea destul de puțin. El avea grijă să ne facă mâncare. Avea pretenții de la mine, mă certa atunci când eram pe traseu pentru că avea încredere în mine. M-a și lăudat și a fost impresionat de cât de repede m-am mișcat pe traseu. Nu știu dacă se aștepta să aduc puncte așa de repede!", a spus ea.

Olga Barcari a precizat că, deși nu au vorbit foarte mult în competiție, a simțit o apropiere aparte față de el și spune că i-a purtat un respect deosebit.

"Totuși, nu am vorbit mult în această competiție. Nu am vrut să intru în sufletul lui pentru că a fost mai retras. Îi port un respect deosebit, legătura mea cu el a fost ca a unui tată cu o fiică. Îmi aduce aminte de tatăl meu! Au același timbru vocal. Îmi plăcea să îl ascult!", a declarat Olga Barcari, potrivit cancan.ro.

Cine câștigă Survivor?

Fosta concurentă nu a ezitat atunci când a fost întrebată cine ar trebui să plece acasă cu marele premiu din Dominicană. În opinia sa, Gabi Tamaș este cel care merită să câștige competiția.

Olga Barcari spune că fostul fotbalist se descurcă foarte bine la strategii și are o forță mentală care îl recomandă pentru trofeu.

"El se pricepe la orice. Clar, pentru mine, Gabi Tamaș este câștigătorul Survivor! Știu cât de mult și-a dat sufletul ca să fie printre cei mai buni”, a declarat ea.