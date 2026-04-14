Britney Spears s-a internat la dezintoxicare. Fiii artistei au avut un rol decisiv în decizie

Britney Spears în vârstă de 44 de ani a ales să urmeze un tratament de dezintoxicare la câteva săptămâni după un incident rutier soldat cu arestarea sa în Ventura, California. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor legate de starea sa emoțională și comportamentul din ultima perioadă, inclusiv activitatea sa de pe rețelele sociale.

Decizia de internare voluntară

Potrivit unui reprezentant al cântăreței, internarea în centrul de tratament a fost o decizie asumată de artistă, considerată necesară pentru a-și recăpăta echilibrul. Surse apropiate susțin că artista a fost profund afectată de arestare și de perspectiva unor posibile consecințe legale.

„Era foarte supărată și șocată după arestare. I-a luat săptămâni întregi să accepte că reabilitarea este cea mai bună opțiune”, a declarat o sursă citată de PEOPLE.

Rolul decisiv al fiilor săi

Fiii artistei, Sean Preston, în vârstă de 20 de ani, și Jayden James, în vârstă de 19 ani, au avut un impact semnificativ în decizia mamei lor de a urma tratamentul.

Sean Preston Federline și Jayden James Federline i-ar fi transmis artistei un mesaj clar: își doresc ca ea să fie sănătoasă și stabilă. Potrivit sursei, cei doi au fost direcți în discuțiile cu mama lor și au insistat asupra necesității unui ajutor specializat.

„Fiii ei au jucat un rol important în decizia de a intra la reabilitare. Au fost foarte clari. Vor doar ca ea să fie sănătoasă”, a precizat sursa.

Sprijinul familiei și reacțiile publice

Artista a fost arestată pe 4 martie în Ventura, California, fiind suspectată de conducere sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. A fost eliberată a doua zi, pe 5 martie, iar echipa sa a descris incidentul drept „nefericit”.

În urma evenimentului, apropiații vedetei au insistat asupra necesității unui plan de tratament și a unui sprijin constant.

Sursele apropiate afirmă că familia și echipa artistei au încercat în mod constant să o sprijine în ultimele luni. De asemenea, după arestare, reprezentanții acesteia au transmis că se speră într-o schimbare pozitivă și într-o perioadă de stabilitate.

„Cei dragi ei vor veni cu un plan necesar pentru bunăstarea ei”, a declarat un reprezentant.

Îngrijorări mai vechi legate de stare

În ultimii ani, comportamentul artistei în mediul online a generat îngrijorări în rândul fanilor, mai ales după încheierea tutelei sale în 2021. De asemenea, artista a mai trecut prin perioade de internare și tratament în trecut, inclusiv în 2008 și 2018.

Recent, ea a publicat pe rețelele sociale mesaje în care își exprima recunoștința pentru sprijinul primit și timpul petrecut cu familia.

Internarea lui Britney Spears marchează un nou episod dificil din viața uneia dintre cele mai cunoscute artiste pop ale lumii, însă decizia vine, potrivit apropiaților, în contextul sprijinului ferm al familiei și al dorinței acesteia de a-și recăpăta echilibrul.