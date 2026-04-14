€ 5.0920
|
$ 4.3196
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3196
 
DCNews Stiri Britney Spears s-a internat la dezintoxicare. Fiii artistei au avut un rol decisiv în decizie
Data actualizării: 12:25 14 Apr 2026 | Data publicării: 12:24 14 Apr 2026

Britney Spears s-a internat la dezintoxicare. Fiii artistei au avut un rol decisiv în decizie
Autor: Alexandra Curtache

britney-spears Sursa foto: Facebook Britney Spears

Britney Spears s-a internat voluntar într-un centru de reabilitare, după ce a fost arestată în luna martie pentru suspiciuni de conducere sub influența alcoolului și a drogurilor. Potrivit unei surse apropiate, cei doi fii ai artistei au jucat un „rol important” în luarea acestei decizii.

Britney Spears în vârstă de 44 de ani a ales să urmeze un tratament de dezintoxicare la câteva săptămâni după un incident rutier soldat cu arestarea sa în Ventura, California. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor legate de starea sa emoțională și comportamentul din ultima perioadă, inclusiv activitatea sa de pe rețelele sociale.

Decizia de internare voluntară

Potrivit unui reprezentant al cântăreței, internarea în centrul de tratament a fost o decizie asumată de artistă, considerată necesară pentru a-și recăpăta echilibrul. Surse apropiate susțin că artista a fost profund afectată de arestare și de perspectiva unor posibile consecințe legale.

„Era foarte supărată și șocată după arestare. I-a luat săptămâni întregi să accepte că reabilitarea este cea mai bună opțiune”, a declarat o sursă citată de PEOPLE.

Citește și: Britney Spears, arestată de poliția rutieră în California

Rolul decisiv al fiilor săi

Fiii artistei, Sean Preston, în vârstă de 20 de ani, și Jayden James, în vârstă de 19 ani, au avut un impact semnificativ în decizia mamei lor de a urma tratamentul.

Sean Preston Federline și Jayden James Federline i-ar fi transmis artistei un mesaj clar: își doresc ca ea să fie sănătoasă și stabilă. Potrivit sursei, cei doi au fost direcți în discuțiile cu mama lor și au insistat asupra necesității unui ajutor specializat.

„Fiii ei au jucat un rol important în decizia de a intra la reabilitare. Au fost foarte clari. Vor doar ca ea să fie sănătoasă”, a precizat sursa.

Sprijinul familiei și reacțiile publice

Artista a fost arestată pe 4 martie în Ventura, California, fiind suspectată de conducere sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. A fost eliberată a doua zi, pe 5 martie, iar echipa sa a descris incidentul drept „nefericit”.

În urma evenimentului, apropiații vedetei au insistat asupra necesității unui plan de tratament și a unui sprijin constant.

Sursele apropiate afirmă că familia și echipa artistei au încercat în mod constant să o sprijine în ultimele luni. De asemenea, după arestare, reprezentanții acesteia au transmis că se speră într-o schimbare pozitivă și într-o perioadă de stabilitate.

„Cei dragi ei vor veni cu un plan necesar pentru bunăstarea ei”, a declarat un reprezentant.

Îngrijorări mai vechi legate de stare

În ultimii ani, comportamentul artistei în mediul online a generat îngrijorări în rândul fanilor, mai ales după încheierea tutelei sale în 2021. De asemenea, artista a mai trecut prin perioade de internare și tratament în trecut, inclusiv în 2008 și 2018.

Recent, ea a publicat pe rețelele sociale mesaje în care își exprima recunoștința pentru sprijinul primit și timpul petrecut cu familia.

Internarea lui Britney Spears marchează un nou episod dificil din viața uneia dintre cele mai cunoscute artiste pop ale lumii, însă decizia vine, potrivit apropiaților, în contextul sprijinului ferm al familiei și al dorinței acesteia de a-și recăpăta echilibrul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close