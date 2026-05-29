Psihologul Radu Leca, despre frica și haosul produse de drona căzută în Galați. Cum se instalează panica și ce o oprește în primele minute ale unei crize

Ce declanșează, în primele minute, o reacție corectă a autorităților din România atunci când Galați raportează că o dronă rusească a căzut și a distrus un apartament?

„Reacția corectă începe cu confirmarea rapidă a faptelor prin lanțuri instituționale clare și cu activarea imediată a protecției civile, fiindcă în psihologie militară primul adversar este haosul. Inspectoratul pentru Situații de Urgență preia conducerea intervenției de salvare, Poliția și Jandarmeria securizează zona, Ambulanța și UPU aplică triajul, iar structurile MApN gestionează componenta militară, identificarea și evaluarea pericolului asociat resturilor. Primăria activează Comitetul Local pentru Situații de Urgență, Prefectura activează comanda la nivel județean, iar DSU coordonează resursele naționale, astfel încât fiecare instituție să aibă o singură misiune și un singur canal de raportare. Standardul european într-o criză cu încărcătură militară cere viteză, rigoare, disciplină informațională și grijă pentru oameni, nu declarații impulsive”, spune Radu Leca pentru DC News.

Cum se securizează locul impactului ca să nu apară victime secundare, incendii, explozie ori răniri din curiozitate și aglomerație?

Zona se izolează prin perimetre concentrice, cu puncte de control și culoare dedicate pentru ambulanțe, autospeciale și echipe tehnice, iar accesul publicului se oprește complet. Se întrerup preventiv utilitățile pe tronson, se verifică scurgeri de gaz, instalații electrice, subsol, casa scării, apartamentele adiacente și structura de rezistență, fiindcă la evenimente cu energie cinetică apar fisuri și instabilitate invizibilă. Echipe specializate EOD securizează resturile, caută elemente neexplodate și protejează materialul probator, iar Poliția criminalistică documentează fără să încurce salvarea.

Primăria organizează un punct de adunare pentru locatari în proximitate, cu registru de evidență, apă, pături, evaluare medicală și informare, fiindcă oamenii dezorientați au nevoie de o „ancoră” administrativă.

În psihologia soluțiilor, controlul spațiului produce control emoțional, iar controlul emoțional reduce comportamentele periculoase, susține specialistul.

Cum arată comanda și coordonarea între nivelul local, județean și național, astfel încât reacția să fie unitară și credibilă?

Primarul gestionează protecția civilă locală și sprijinul social, Prefectul coordonează instituțiile deconcentrate și asigură coerența județeană, DSU organizează resursele naționale, iar MApN, prin structurile sale, gestionează analiza militară și comunicarea de securitate națională.

Se stabilește un comandament comun, cu obiective operaționale simple: salvare, securizare, evacuare, continuitate, informare publică, asistență pentru victime. Se aplică o regulă de bază din cultura NATO: responsabilități clar atribuite, rapoarte scurte, decizii documentate, ritm fix de actualizare, fără suprapuneri și fără competiții de imagine.

În logica europeană, cooperarea civil-militar se vede în eficiență și în protejarea drepturilor, inclusiv protecția datelor personale ale victimelor și respectarea demnității lor, subliniază Radu Leca.

Ce comunică autoritățile în prima oră și de ce mesajul inițial influențează mai mult decât toate explicațiile ulterioare?

Mesajul inițial conține doar fapte confirmate, zonă generală, măsuri de siguranță, instrucțiuni de comportament și intervalul următoarei informări, fiindcă în stres ridicat oamenii rețin puțin și acționează pe baza primului reper. Un purtător de cuvânt unic evită contradicțiile, iar primarul rămâne pe protecție civilă, DSU pe coordonare, ISU pe intervenție, MApN pe componenta militară, astfel încât publicul să audă o orchestră, nu un cor dezordonat.

Se explică pe înțelesul tuturor ce înseamnă perimetru, evacuare temporară, verificare structurală, risc de resturi, iar populația primește indicații concrete: evitarea zonei, eliberarea rutelor, folosirea 112 doar pentru urgențe reale, urmărirea canalelor oficiale. În psihologie militară, calmul instituțional se transmite prin ritm și consistență, nu prin promisiuni.

Cum se combate dezinformarea și propaganda fără a jigni populația speriată și fără a transforma comunicarea într-o ceartă online?

Autoritățile tratează dezinformarea ca risc de securitate, nu ca dispută de orgolii, și răspund cu fapte scurte, repetate și ușor de verificat. Se publică întrebări și răspunsuri, se corectează rapid zvonurile despre „noi atacuri” ori „acoperiri”, se explică motivul pentru care anumite detalii nu se comunică, fiindcă protecția operațională previne victime și previne exploatarea informațională.

Se cere explicit oprirea distribuirii imaginilor cu resturi, cu locații exacte, cu echipaje și cu persoane rănite, fiindcă astfel de conținut ajută actorul ostil să evalueze efectul și să ajusteze tactici. Poliția urmărește instigările și tentativele de panicare, cu aplicarea legii într-un mod proporțional și transparent, iar primăria lucrează cu lideri locali credibili, medici, profesori, preoți, administratori de asociații, pentru a transmite aceleași repere.

În psihologia soluțiilor, oamenii cooperează când simt respect și când primesc alternative clare: „nu distribui, raportează, verifică, urmează canalele oficiale”, explică Radu Leca.

Cum se gestionează frica colectivă, mai ales când evenimentul lovește un simbol puternic, casa, familia, cartierul?

Autoritățile recunosc emoția ca reacție normală la o situație anormală și transmit explicit că anxietatea, tremurul, insomnia și hiper-vigilența apar frecvent în primele zile. DSP, spitalele, serviciile sociale și partenerii ONG organizează sprijin psihologic de criză, cu intervenții scurte orientate pe stabilizare, respirație, somn, alimentație, reluarea rutinei, plus ghidaj pentru discuțiile cu copiii.

Se recomandă limitarea expunerii la imagini șocante și la fluxuri continue de știri, fiindcă „supraîncărcarea informațională” amplifică stresul și produce comportamente impulsive. În psihologie militară, reziliența civilă este echivalentul apărării morale: comunitate care rămâne funcțională, care se ajută, care nu se rupe în tabere și care nu își consumă energia în panică.

Cum sunt protejate victimele și vecinii, astfel încât sprijinul să fie rapid, demn și administrativ simplu?

Primăria asigură cazare temporară, hrană, apă, transport, medicamente, încărcătoare, haine și acces la documente provizorii, iar pentru fiecare familie afectată direct se desemnează un responsabil de caz. Se face evaluarea pagubelor prin echipe tehnice, se emit documente necesare pentru ajutoare, asigurări și reparații, se asigură pază pentru bunurile rămase și se organizează accesul controlat pentru recuperarea obiectelor personale.

Se activează fonduri de urgență locale și mecanisme de sprijin social, cu transparență publică privind criteriile și traseul banilor, fiindcă într-o criză încrederea se construiește prin corectitudine vizibilă. În abordarea europeană, demnitatea victimei înseamnă confidențialitate, evitarea expunerii mediatice și tratament egal, indiferent de statut social.

Ce rol are MApN și ce rol au autoritățile locale, astfel încât populația să primească siguranță fără confuzie între competențe?

MApN gestionează identificarea și analiza tehnică din perspectivă militară, schimbul de date cu aliații, evaluarea riscurilor pentru securitatea națională și comunicarea adecvată cu structurile NATO, în timp ce primăria și prefectura gestionează protecția populației, ordinea locală, logistica și sprijinul social. Primarul comunică despre evacuare, cazare, drumuri, utilități, suport psihologic și reparații, iar comunicarea despre originea, traiectoria și măsurile de apărare rămâne în zona instituțiilor abilitate.

Această separare este un principiu de bună practică în state europene: mesajul devine coerent, iar publicul nu primește opinii concurente de la instituții cu misiuni diferite. În psihologia militară, claritatea rolurilor scade anxietatea și crește cooperarea populației.

Cum se pregătește orașul pentru posibilitatea repetării unor incidente, fără a induce o stare permanentă de alertă și fără a bloca viața normală?

Autoritățile introduc pregătirea ca rutină, nu ca sperietoare: verificarea sirenelor, actualizarea planurilor de evacuare, identificarea adăposturilor utilizabile, marcarea punctelor de adunare pe cartiere, instruirea administratorilor de bloc pentru oprirea utilităților și pentru comunicarea rapidă cu locatarii.

Se fac exerciții scurte în școli și instituții publice, orientate pe comportamente simple: intrare în spații sigure, evitarea geamurilor, ascultarea mesajelor oficiale, apelarea responsabilă la 112. Se pregătește un ghid local de „kit pentru 24–48 de ore”, cu apă, medicamente, lanternă, baterii, radio, copii de acte, iar mesajul rămâne pragmatic: pregătirea reduce stresul și crește autonomia.

În psihologia soluțiilor, pregătirea corectă este antidotul fricii difuze: când există pași clari, mintea nu mai inventează scenarii.

Cum arată continuitatea serviciilor publice și protecția infrastructurii critice după un astfel de eveniment?

Autoritățile verifică rapid rețelele de apă, gaze, electricitate, comunicații, transport public, spitale și școli din zona afectată, fiindcă într-un incident cu componentă militară efectele indirecte contează la fel de mult ca impactul direct.

Se instituie rute alternative pentru ambulanțe și transport, se consolidează iluminatul public în zonele de acces, se suplimentează patrulele pentru prevenirea furturilor și pentru calm social. Se asigură capacitatea call-center-elor și a punctelor de informare, fiindcă oamenii caută îndrumare, iar lipsa răspunsului produce furie și zvonuri.

Standardul european de continuitate urmărește menținerea funcțiilor esențiale ale orașului: sănătate, ordine, utilități, educație, asistență socială.

Cum se face o evaluare post-eveniment care chiar îmbunătățește sistemul, nu doar completează rapoarte?

După stabilizarea situației, autoritățile fac o analiză „după acțiune” cu toți actorii: ISU, DSU, Poliție, Jandarmerie, primărie, prefectură, DSP, spitale, MApN, utilități, administratori de clădiri. Se identifică ce a mers bine, unde s-a pierdut timp, unde comunicarea a fost neclară, ce resurse au lipsit, ce decizii au produs blocaje, apoi se transformă concluziile în proceduri, liste de verificare și exerciții.

Se comunică publicului, într-o formă simplă, ce s-a schimbat concret, fiindcă transparența produce încredere și reduce cinismul. În psihologia militară, lecțiile învățate sunt parte din apărare: adaptare rapidă, reducerea vulnerabilităților, creșterea rezilienței comunitare.

Cum se menține unitatea socială și evitarea polarizării, când frica poate împinge comunitatea spre agresivitate, stigmatizare și teorii extreme?

Autoritățile transmit consecvent un mesaj de coeziune: sprijin pentru victime, respect reciproc, toleranță zero pentru instigare, fără vânătoare de vinovați imaginari. Se lucrează cu mediatori comunitari, cu școli și cu lideri civici pentru a preveni conflicte și pentru a susține comportamente prosociale, fiindcă solidaritatea reduce impactul psihologic al unui act ostil.

Se recunoaște că un actor agresor urmărește efect psihologic și divizare, iar răspunsul matur este „societate funcțională, instituții funcționale, calm funcțional”.

În logica europeană, democrația rezistă prin reguli, responsabilitate și grijă pentru oameni, iar Galați își apără normalitatea prin disciplină civică, nu prin panică, conchide Radu Leca.