Temu, amendată cu 200 de milioane de euro de Comisia Europeană. Produse periculoase pentru copii și încărcătoare defecte, vândute în UE

Printre produsele identificate se numără jucării pentru bebeluși considerate nesigure și încărcătoare care nu respectau standardele de siguranță.

Ancheta începută în 2024 a scos la iveală probleme grave

Investigația Comisiei Europene a fost deschisă în octombrie 2024 și a analizat modul în care platforma gestionează produsele vândute către utilizatorii europeni.

„Compania nu a reuşit să identifice, să analizeze şi să evalueze cu promptitudine riscurile sistemice ale produselor ilegale oferite pe platforma sa şi prejudiciile rezultate pentru consumatorii din Uniunea Europeană”, a concluzionat Executivul comunitar, la finalul anchetei.

Potrivit Bruxelles-ului, Temu a încălcat obligațiile impuse marilor platforme online prin Regulamentul privind serviciile digitale, cunoscut drept DSA.

Produse cumpărate de anchetatori europeni au picat testele de siguranță

Pentru a demonstra încălcările, echipele Comisiei Europene au realizat achiziții sub acoperire, prezentându-se drept clienți obișnuiți ai platformei.

Rezultatele au ridicat semne serioase de întrebare privind siguranța produselor.

„Temu este un jucător foarte important pe piaţa europeană, cu 130 de milioane de utilizatori. Aşadar, atunci când vinde produse interzise, acestea ajung în mâinile unui număr mare de europeni”, a declarat reporterilor vicepreşedintele Comisiei pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie, Henna Virkkunen.

Potrivit Comisiei, „un procent foarte mare de încărcătoare comandate nu au trecut testele de siguranţă de bază”.

În plus, o parte importantă dintre jucăriile pentru bebeluși analizate prezentau „riscuri de siguranţă medii spre ridicate”, inclusiv pericol de sufocare sau concentrații de substanțe chimice peste limitele admise.

Bruxelles-ul spune că investigațiile naționale au confirmat problemele

Executivul european susține că rezultatele anchetei au fost confirmate și de investigații realizate de autoritățile din statele membre, dar și de organizații pentru protecția consumatorilor.

Deși suma este una importantă, amenda rămâne mult sub limita maximă permisă de regulamentul european. DSA permite sancțiuni de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a companiei-mamă, PDD Holdings.

Anul trecut, grupul a raportat venituri de aproximativ 53 de miliarde de euro.

Aceasta este a doua sancțiune majoră aplicată de Comisia Europeană în baza regulamentului DSA, după amenda de 120 de milioane de euro primită la finalul lui 2025 de platforma X, rețeaua socială controlată de Elon Musk.

Temu trebuie să prezinte un plan urgent către Comisia Europeană

Platforma are termen până la 28 august 2026 pentru a transmite Bruxelles-ului un plan de măsuri prin care să demonstreze că respectă regulile europene privind protecția consumatorilor. În caz contrar, compania riscă noi sancțiuni și penalități periodice.

Sancțiunea împotriva Temu apare într-un context sensibil pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și China. Comisia Europeană discută intens în această perioadă măsuri de protecție a pieței europene, pe fondul acuzațiilor tot mai frecvente privind concurența considerată neloială venită din partea companiilor chineze.