DCNews Stiri Comunicate de presa Infrastructura feroviară aproape de colaps. Avertismentul FNFMCV: Reducerea programului de lucru și blocarea bugetului CNCF CFR-SA pot face o criză fără precedent
Data publicării: 27 Mai 2026

Infrastructura feroviară aproape de colaps. Avertismentul FNFMCV: Reducerea programului de lucru și blocarea bugetului CNCF CFR-SA pot face o criză fără precedent
Autor: Andrei Itu

cfr-calatori-trenuri_56442300 Cale ferată. Foto ilustrativ DC News
Infrastructura feroviară din România se apropie de un punct critic. Reducerea programului de lucru și blocarea bugetului CNCF CFR-SA riscă să împingă sistemul feroviar într-o criză fără precedent, avertizează Federația Nationala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane își exprimă îngrijorarea cu privire la situația critică a infrastructurii feroviare din România, în contextul blocării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CNCF CFR SA pentru 2026 și al discuțiilor despre reducerea programului de lucru.

Organizația avertizează că aceste măsuri, promovate în numele reformei și eficientizării, pot agrava problemele existente din sistemul feroviar, aflat deja într-o situație dificilă.

Infrastructura feroviară din România, la un pas de un punct critic

Federația Nationala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane își exprimă profunda îngrijorare față de situația gravă în care a ajuns CNCF CFR SA, în contextul blocării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 și al discuțiilor privind reducerea programului de muncă pentru personalul feroviar.

În timp ce în spațiul public se vorbește despre ,,reformă", ,,eficientizare" și ,,reducerea costurilor", realitatea din teren este una dramatică:

• infrastructura degradată;

• restrictii de viteza in creștere;

• investiții insuficiente;

• deficit major de personal;

• mii de ore suplimentare efectuate lunar pentru menținerea funcționării sistemului.

Datele oficiale arată că sistemul feroviar funcționează deja prin suprasolicitarea personalului existent, în special în activitațile direct legate de siguranța circulației și exploatarea infrastructurii”, conform unui comunicat de presă.

Întrebări extrem de grave cu privire la scăderea programului de muncă

”În aceste condiții, reducerea programului de muncă ridică întrebări extrem de grave:

Cum poate fi redus timpul de lucru într-un sistem care funcționează deja prin ore suplimentare și lipsă de personal?

Cum poate fi menținută siguranța circulației in conditiile diminuarii activitatii operative și tehnice? Cine își asumă riscul accentuării degradării infrastructurii $i al afectarii capacitatii de interventie?

Mai grav, chiar documentele de fundamentare ale proiectului de buget recunosc insuficiența fondurilor pentru întreținere, reparatii și investiții, precum și lipsa resurselor necesare pentru menținerea infrastructurii în condiții normale de exploatare și siguranță.

Blocarea bugetului companiei genereaza deja:

• blocaje operaționale;

• imposibilitatea asumării unor prograrne coerente de întreținere;

• întârzierea lucrărilor;

• accentuarea incertitudinii pentru salariați;

• risc major de paralizare graduală a sistemului feroviar

”Infrastructura feroviară nu poate funcționa prin improvizație administrativă și măsuri de austeritate aplicate personalului care ține sistemul în viață.

În toate statele europene care tratează transportul feroviar ca sector strategic, infrastructura este susținută prin finanțare publica stabila și predictibilă. România merge astăzi în direcția opusă: subfinanțare, instabilitate și transferarea presiunii financiare asupra salariatilor și asupra siguranței circulației.

Inainte de a vorbi despre ,,costuri" și ,,reforme", trebuie spus adevarul: sistemul feroviar românesc functionează astăzi datorită oamenilor care lucrează noaptea, în weekenduri și sărbători, în condiții tot mai dificile, pentru a menține infrastructura operationala și pentru a asigura siguranța circulației.

Domnilor președinți de partide, lăsați pentru un moment conflictele și calculele politice și priviți cu responsabilitate spre starea infrastructurii feroviare din România. Este foarte greu să reconstruiești un sistem strategic după ce a fost degradat ani la rand prin subfinanțare, lipsa de investiții și decizii haotice.

În acest context, îl chemăm la dialog pe ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, pentru identificarea unor soluții reale privind finanțarea infrastructurii feroviare, menținerea siguranței circulației și protejarea personalului feroviar, până nu va fi prea târziu”, conform unui comunicat.

Ce solicită Federația Națională Feroviara Mișcare Comercial Vagoane

Federația Nationala Feroviară Mișcare Comercial Vagoane solicită:

• aprobarea urgentă a unui buget realist și sustenabil;

• asigurarea finanțării necesare pentru întreținere și investiții;

• renunțarea la măsuri care afectează activitatea operatională și siguranța circulației;

• deschiderea unui dialog social real și responsabil privind viitorul infrastructurii feroviare din România.

În lipsa unor măsuri reale și responsabile, există riscul ca actuala criza să se transforme într-un dezastru operațional cu efecte directe asupra siguranței circulației și asupra capacității sistemului feroviar românesc de a mai funcționa în parametri normali”, a transmis  Grigore Mare, președintele Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV), conform sursei citate.

CFR SA convoacă sindicatele FNFMCV și „Drum de Fier - Elcatel” la negocieri și consultări pentru Contractul Colectiv de Muncă 2025-2026

În acest context, CFR SA convoacă, joi dimineață, sindicatele FNFMCV și „Drum de Fier - Elcatel” la negocieri și consultări pentru Contractul Colectiv de Muncă 2025-2026. Vezi mai multe detalii aici!

