26 de ani de Parteneriat Strategic România – SUA

„Ultimul deceniu al secolului XX a devenit istorie recentă și am considerat că este o obligație intelectuală și morală să oferim generațiilor viitoare documente și mărturii pentru a nu lăsa ca această istorie să fie contaminată de falsuri și manipulări partizane. Istoria recentă are dezavantajul unor prezentări subiective, marcate de ideologie, credințe, ambiții personale, frustrări, dezamăgiri, dar are și avantajul mărturiei unor oameni care au creat evenimente pe care reconstituirea postumă le pierde în mod inerent. Istoria poate fi abordată ca o descriere a evenimentelor, un prim pas necesar și de neocolit pentru cunoașterea ei, apoi poate fi abordată ca o analiză comparată a evenimentelor pe plan universal, ca o filozofie a istoriei”, a declarat președintele Emil Constantinescu.

Începând cu anul 2022, când s-au împlinit 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, în cadrul programului „Istoria recentă și anticiparea viitorului”, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului - în parteneriat cu Fundația Română pentru Democrație, Biblioteca Academiei Române, Muzeul Municipiului București și Editura RAO, cu sprijinul companiei BAT - a organizat o serie de evenimente care prezintă contextul, preliminariile și consecințele acestui moment astral în istoria noastră.

Palatul Suțu a găzduit în perioada 1-31 iulie 2022 expoziția tematică „Părinții fondatori, Parteneriatul strategic România–SUA: 25 de ani de la lansare”. Expoziția de panouri stradale, găzduită de Muzeul Municipiului București, la Palatul Suțu, a prezentat principalele momentele semnificative ale colaborării bilaterale româno-americane și evoluția Parteneriatului Strategic România-SUA.

Biblioteca Academiei Române a găzduit, la 6 iulie 2022, conferința „Parteneriatul Strategic România-SUA: 25. Garanție de securitate pentru România în mileniul 3”, cu participarea protagoniștilor acestui moment istoric, a cercetătorilor din domeniul istoriei recente, a analiștilor politicii externe românești, dar și a publicului larg interesat.

În cadrul acestei conferințe a fost vernisată expoziția „Însemnele prieteniei româno-americane în arhiva prezidențială. Corespondență diplomatică 1996-2000”, ce a putut fi vizitată în cadrul Bibliotecii Academiei Române, aceasta conținând o selecție reprezentativă și inedită de scrisori de la președintele și vicepreședintele SUA, de la congressmani și ambasadori. Copii ale acestora au fost donate Bibliotecii Academiei Române. Au fost expuse și cărțile primite de președintele Constantinescu de la personalități politice și academice prestigioase din Statele Unite.

Muzeul George Severeanu, parte a Muzeului Municipiului București, a găzduit în perioada 8 iulie – 4 decembrie 2022 expoziția „Pe firul confesiunilor. Mărturii despre Parteneriatul strategic România-SUA. Colecția Emil Constantinescu”. Obiectele prezentate în expoziție au fost reprezentative pentru istoria Parteneriatului Strategic România-SUA și au completat o istorie care nu a fost încă scrisă. În acest cadru oferit de Muzeul Geroge Severeanu a fost lansată cartea-documentar: „Parteneriatul Strategic România-SUA: 25. Garanție de securitate pentru România în mileniul 3”, apărută în Colecția RAO Clasic.

Mass-media a fost preocupată și ea de marcarea aniversării celor 25 de ani de Parteneriat. În cadrul unuia dintre evenimente, la Gala Premiilor Capital, care a avut loc pe data de 7 decembrie 2022, președintele Emil Constantinescu a primit premiul intitulat „Președintele care a condus România în linia întâi a politicii mondiale”. „Este liderul român care a inițiat Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. A reușit să aducă un președinte american, Bill Clinton, la București, după 27 de ani. Tot în timpul mandatului său, România a fost invitată oficial să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Practic, construcția României în care trăim astăzi a început în timpul președinției lui Emil Constantinescu”, au motivat organizatorii.

Fiind o mărturie a celor de ieri, pentru cei de astăzi și cei de mâine, referindu-se la punctul de cotitură din istoria României, oferind mărturii ale protagoniștilor și informații despre fapte și documente relevante și inedite, cartea-documentar „Parteneriatul strategic România- SUA: 25. Garanție de securitate pentru România în mileniul 3”, autor Laura Ganea, s-a bucurat de multiple lansări în țară, în cadrul unor evenimente organizate în anii 2022 și 2023. După București, orașele unde președintele Emil Constantinescu a participat la întâlniri cu un public dornic să împărtășească aceleași valori și credința că istoria României trebuie cunoscută așa cum a fost și nimeni nu trebuie să permită contaminarea ei de falsuri și manipulări partizane, au fost Timișoara, Târgu-Mureș și Sibiu.

