USR a depus un proiect de lege pentru interzicerea tăierilor de păduri din jurul Bucureștiului

Comunicatul emis de USR menționează că proiectul de lege vine ca răspuns la semnalele de alarmă trase de societatea civilă și de asociațiile de mediu în ultimii zeci de ani. Proiectul e rezultat în urma propunerii platformei civice Împreună pentru Centura Verde (https://centuraverde.ro/), formată și susținută de zeci de ONG-uri și personalități publice, inițiată de Alex Găvan, alpinist de altitudine și conservaționist, și Florin Stoican, președinte al asociațiilor Kogayon și Parcul Natural Văcărești.

Pădurile Băneasa, Corbeanca și Vlădiceasca, dar și arii naturale protejate, precum Scroviștea, Snagov, Cernica sunt doar câteva dintre pădurile din jurul Bucureștiului în care s-au făcut tăieri masive în ultimii ani, deși locuitorii din apropierea acestor zone au organizat numeroase proteste, au depus sesizări și reclamații către autorități.

”Nu mai trebuie tăiat nici măcar un singur arbore în scop economic”

”Capitala României este unul dintre cele mai poluate orașe din Europa. Conform studiilor oficiale, bucureștenii pierd în medie 22 de luni din viață din cauza poluării aerului. Avem nevoie de pădurile din jurul Bucureștiului ca de aer! În tot acest timp, însă, pădurile dispar, de la an la an, sub ochii noștri. Din centura verde a Bucureștiului nu mai trebuie tăiat nici măcar un singur arbore în scop economic. Avem nevoie de legislație urgentă, care să interzică exploatarea lemnului din aceste zone, astfel încât să refacem bariera de protecție din jurul orașului. Din centura verde a Bucureștiului nu mai trebuie tăiat nici măcar un singur arbore în scop economic”, declară deputata USR, Diana Buzoianu.

Sancțiuni prevăzute în proiectul legislativ

”Proiectul prevede ca din pădurile din jurul Bucureștiului să nu mai poată fi tăiați arbori în scop economic. Dacă aceste prevederi se încalcă, proiectul prevede sancționarea penală cu închisoarea între 2 și 7 ani. Utilajele folosite pentru aceste tăieri, care ar deveni ilegale, vor fi confiscate de autoritățile competente. Proprietarii privați din Ilfov vor putea primi, la cerere, compensații.

Bucureștiul este zona cu cel mai mare deficit de vegetație forestieră din țară, cu un procent de doar 3% fond forestier, în timp ce județul Ilfov se află tot sub limita recomandată de Comisia Europeană, cu un procent de doar 16% fond forestier. Vrem să spunem STOP acestei realități, STOP tăierilor din pădurile din jurul Bucureștiului. Avem nevoie de aceste păduri ca de aer!”, se arată în comunicatul USR.

