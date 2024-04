Piedone: Nu mă retrag, nu negociez cu nimeni! / Ciolacu, ironic: Dacă e vreo presiune, eu plec! Chirieac lansează scenariul ”dezmembrării”: De acolo nu mai contează nimic

Lupta politică pentru capitală devine din ce în ce mai complicată, în special după ce alianța PSD-PNL l-a retras pe candidatul comun Cătălin Cîrstoiu și s-a întors la vechile variante, respectiv Gabriela Firea din partea PSD și Sebastian Burduja din partea PNL. În acest context, Cristian Popescu Piedone continuă să își mențină poziția, și anume: "hai să închidem subiectul retragerii, mesajele și porumbei călători. Eu nu mă retrag și nu negociez cu nimeni". Totuși, în continuare în spațiul public românesc, opinia publică discută despre posibilitatea ca Gabriela Firea să fie susținută de Cristian Popescu Piedone la București. Practic, toate sondajele arată că o alianță a candidaților de stânga din Capitală ar putea duce la concluzia dorită de PSD-PNL, și anume înlăturarea lui Nicușor Dan.

Gabriela Firea, întrebată dacă dorește să dialogheze cu Piedone în ideea formării unei alianțe de stânga pentru București, a spus: "Sunt de modă veche, iar băiatul sună primul". În același timp, premierul Marcel Ciolacu face declarații și se arată încrezător că PSD va câștiga alegerile, cu sau fără Piedone. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat întreaga situație la Antena 3 CNN.

"Eu am terminat ce am avut de spus domnului Cristian Popescu Piedone"

"Eu am terminat ce am avut de spus domnului Cristian Popescu Piedone. (...) Eu mi-am asumat de fiecare dată de când am fost ales. 'Că dacă pierd localele?' Și toată lumea îmi cânta prohodul mie, domnului Grindeanu, domnului Neacșu, domnului Stănescu, și doamnei Firea. Am zis 'domne dacă pierde PSD-ul eu plec'. N-am plecat. La generale mi s-a spus, era Orban atunci la PNL, la telefon 'vezi ce faci că pierzi alegerile'. Le-am câștigat. Îmi văd de drumul meu. Restul? A mai anunțat cineva ce se întâmplă dacă pierd alegerile? Dacă ies pe locul 4? Dacă ies pe locul 5? E așa important să-mi dau eu demisia? Să-mi spuneți, că dacă e vreo presiune, eu plec", a spus ironic premierul Marcel Ciolacu.

"Pierzătorii au întreaga responsabilitate"

"Eu cred că domnul Piedone este un om asumat. Eu l-am auzit de câteva săptămâni de zile, de când se tot vehiculează cu obstinație retragerea domniei sale spunând foarte clar 'domne, nu mă retrag. Niciodată. Îmi asum, candidez și asta este'. Asta chiar și după ce partidele membre ale coaliției și-au prezentat, nu unul, ci doi candidați. Deci, din punctul acesta de vedere, pentru mine, cuvântul domnului Piedone este important, mai ales că nu se termină viața politică după alegerile de la București. Dânsul are un viitor politic. Mai departe, cu domnul Marcel Ciolacu, da, este ironic. Omul a câștigat până acum în fruntea partidului toate alegerile. Să vedem dacă va continua în acest fel. Singurele alegeri care contează sunt prezidențialele. Dacă domnia sa câștiga prezidențialele, mă rog, oricum va pleca din fruntea partidului că nu se poate altfel. Dacă va pierde prezidențialele, atunci o să vedem ceea ce se întâmplă, fiindcă lupta în partid ar fi atât de puternică încât s-ar dezmembra partidul. (...) Pierzătorii au întreaga responsabilitate. Dacă va câștiga unul dintre cei doi candidați, vorbim de meritul coaliției. Este evident. În plus, la nivelul țării, probabil, coaliția PSD-PNL va câștiga alegerile, fiindcă în localitățile mici oamenii votează, în general, cum vor primarii. Deci la nivel de țară va fi un succes, în cel mai rău caz la nivelul Capitalei va fi un mic eșec. Va fi un șoc o săptămână, două. Dacă vor trage și învățămintele pentru prezidențiale, atunci s-ar putea să aibă un rezultat bun la Cotroceni. De acolo nu mai contează nimic, să știți", a spus Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.