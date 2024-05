Maia Sandu a fost primită la Oslo, Norvegia, de către Regele Harald și Regina Sonja - Foto

Maia Sandu se află în Norvegia la invitația Majestăților Regele Harald al V-lea și Regina Sonja.

'Recunoștiință deosebită pentru Casa Regală a Norvegiei pentru ospitalitatea lor caldă de astăzi din Oslo. Suntem onorați să discutăm despre angajamentul nostru comun de a consolida în continuare legăturile deja puternice dintre Moldova și Norvegia, în timp ce ambele țări lucrează pentru o Europă sigură, pașnică și prosperă.', a transmis Maia Sandu pe platforma X.

Foto

Most grateful to the Royal House of Norway for their warm hospitality in Oslo today.



Honoured to discuss our shared commitment to further strengthening already robust Moldova-Norway ties as both countries work towards a secure, peaceful and prosperous Europe. pic.twitter.com/JFB2fH22vU